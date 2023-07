Inscrições abertas para o ‘Encontro de Canto Coral de Americana’

Evento gratuito e aberto ao público será no dia 23 de setembro no Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta terça-feira (25) as inscrições para o “Encontro de Canto Coral de Americana”, que será realizado em comemoração aos 40 anos do Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”. O evento gratuito e aberto ao público será no dia 23 de setembro, das 17h às 20h, no Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase”.

O Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” é mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana – Foto: Crislaine Fernandes_Arquivo Prefeitura de Americana

As inscrições dos grupos interessados podem ser feitas até 23 de agosto, pelo site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br, no banner específico do evento na página principal. Também é possível se inscrever pelo e-mail: supervisao@americana.sp.gov.br , ou enviar a solicitação pelos Correios. Outras informações pelo telefone: (19) 3408–4815, das 9h às 16h.

Após o envio do formulário de inscrição, os interessados receberão por email as demais instruções sobre documentação e outros detalhes.

“É um prazer imenso convidar os grupos de corais da cidade e região para o ‘Encontro de Canto Coral de Americana’. E convido também a população para estar no Teatro Municipal Lulu Benencase em setembro para assistir as apresentações e festejar os 40 anos do nosso querido Corda Coral”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As apresentações poderão ser acompanhadas por um instrumento musical como teclado, com som de piano, órgão ou cravo; ou de um piano, órgão, violão, violino, cravo, oboé e outros.

Cada grupo pode apresentar até três peças de livre escolha, em até 15 minutos no total, sendo que duas peças podem ser acompanhadas. Todos os grupos receberão certificados de participação.

História – O Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade” iniciou suas atividades em abril de 1983, reunindo pessoas que tinham em comum a paixão pelo canto coral. Mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, atualmente está sob a regência de Ana Paula Rotger.

Ao longo de quatro décadas, o grupo já se apresentou em grandes eventos culturais ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e da Banda Municipal de Americana, além da participação do Mapa Cultural Paulista e em encontros e festivais de canto coral no Brasil e até no exterior.