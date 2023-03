Ingressos para atrações culturais gratuitas em março já podem ser retirados

Para prestigiar os espetáculos, os interessados precisam retirar as entradas na bilheteria do Teatro Municipal Lulu Benencase

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana divulgou a agenda cultural do mês de março e diversos eventos serão gratuitos. Para prestigiar alguns dos espetáculos, é preciso retirar com antecedência os ingressos, disponíveis na bilheteria do Teatro Municipal Lulu Benencase.

Confira as atrações:

Orquestra Sinfônica

No dia 15, a Orquestra Sinfônica de Americana traz um repertório em homenagem ao Dia da Mulher, no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 20h. Os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do Teatro.

Banda Municipal

Em parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), a Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” também celebra a data com o espetáculo “Uma noite com elas”, no Lulu Benencase, dia 16, às 19h30.

Além da Banda, o evento terá apresentação das cantoras Iara Resende, Sandra Rodrigues e Danny Asa. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria e é solicitada a doação de absorvente higiênico para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Teatro Infantil

No dia 17, às 19h, também no Teatro Municipal, é a vez da peça infantil “O menino e a cerejeira”. Em um cenário pós Segunda Guerra Mundial, as pessoas buscam alternativas para viver melhor. De um lado, um senhor já idoso cuida da única cerejeira sobrevivente aos bombardeios. Do outro, o garoto Taiti tenta superar a perda do pai na guerra.

A mãe trabalha fora para garantir o sustento. Assim, o bondoso senhor se une a Taiti numa amizade marcante, que levará o menino a encontrar sua força e coragem para trazer a luz da esperança para todos da aldeia. A entrada é gratuita e o ingresso está disponível na bilheteria. A organização solicita a doação de 1 kg de alimento não-perecível.

Workshop no CCL

A Cia de Teatro Borbolina ministra o Workshop “O ator criador – produtor”, com Stella Tobar. A atriz, diretora e produtora, por meio de sua experiência, irá dialogar com os artistas locais sobre os caminhos, por meio de leis de incentivo e outros, para se produzir e tirar os projetos do papel. Com entrada franca, a aula será no dia 18, das 10h às 13h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil.

Exposição

Entre os dias 6 e 28 de março, a Biblioteca Municipal de Americana recebe a exposição de desenhos e pintura de cosplay do Studio Art, do Professor Walcirlei C. Siqueira. A exposição pode ser vista das 9h às 17h, de segunda a sexta. A biblioteca fica na Praça Comendador Müller, no Centro. A entrada é gratuita.

A programação está sujeita a alterações. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3408-4800.

O Teatro Municipal fica à Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol. A bilheteria é aberta ao público de terça a sábado, das 8h às 17h.