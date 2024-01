Ingressos para a Festa do Peão de Americana já podem ser adquiridos

A grade artística da Festa do Peão de Americana terminou de ser divulgada nesta semana, e os ingressos para o rodeio já estão sendo comercializados. Totalizando 18 artistas no palco principal, a festa será no período entre os dias 7 e 16 de junho.

Jorge & Mateus será uma das atrações – Foto: FotoPerigo/Divulgação

Os ingressos estão divididos em arena; camarotes corporativos, entre A, B e Americana; camarotes Brahma; Super Bull e Open Super Bull. A comercialização acontece de duas formas, online e presencial na Casa dos Cavaleiros de Americana, na Rua Dom Pedro II, 153, no centro da cidade.

Pelo site Total Acesso estão disponíveis os ingressos para os camarotes e pista. Presencialmente acontece a comercialização dos 230 Camarotes Corporativos setores A e B.

De acordo com o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), os ingressos do camarote corporativo já estavam sendo vendidos antes mesmo do anúncio da grade artística. “Depois [quando a programação é anunciada], ficam surpreendidos porque tudo que tem de melhor a gente traz”, disse.

Para Beto, o sucesso se deve pela credibilidade que o rodeio conquistou com as 35 edições já realizadas.

“As famílias já podem se programar para a edição que marca os 36 anos de sucesso e adquirir os ingressos de forma antecipada e em condições especiais. São 18 artistas apenas no palco principal. Fica o meu convite para que todos prestigiem a Festa do Peão de Americana”, completou Beto Lahr.

Grade

A programação da 36ª edição da Festa do Peão de Americana terminou de ser anunciada com a divulgação do show do Luan Santana, na última quarta-feira. Neste ano, a grade artística foi predominada pelos sertanejos.

Nomes tradicionais marcam as noites de shows, como Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, além dos irmãos Victor e Léo, que retornaram como dupla e voltam a se apresentar no rodeio. Da nova geração, sobem ao palco Ana Castela, Gustavo Mioto, e os estreantes Luan Pereira e Lauana Prado.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (7/6)

Sâmi Rico

Victor & Léo

Zé Neto & Cristiano

Sábado (8/6)

Chitãozinho & Xororó

Luan Santana

Maiara & Maraísa

Luan Pereira

Domingo (9/6)

Zezé di Camargo & Luciano

Simone Mendes

Sexta-feira (14/6)

João Bosco & Vinícius

Gusttavo Lima – convida Bruno & Denner

Sábado (15/6)

Ana Castela

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Lauana Prado

Domingo (16/6)