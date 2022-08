Incentivo à leitura: Americana ganha mais um projeto da Geladoteca

A Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga, em Americana, ganhou uma Geladoteca. Ela vai abrigar livros para empréstimo e doação para a comunidade. A Geladoteca faz parte do projeto “Incentivo à Leitura”, do Rotary Club Americana-Ação.

“O projeto surgiu das nossas discussões sobre projetos para causar impactos duradouros nas comunidades, e uma das melhores formas de trazer cultura para as comunidades é através dos livros”, disse Olegario Napoleão Junior, vice-presidente do Rotary Americana Ação.

Projeto nasce a partir de uma geladeira quebrada ou sem utilização: livros são emprestados ou doados – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Geladoteca do Zanaga é a 10ª unidade de Americana. O projeto está presente também nos velórios da Saudade e Parque Gramado, na favela do Zincão, no bairro Monte Verde, na Orla da Praia dos Namorados, na Vila Frezarin, no Condomínio Nogueira Martins, na Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e na Cidade Jardim. Nesta última, uma nova está sendo preparada pois a que estava no local foi encontrada danificada. Napoleão contou que os atos de vandalismo são raros.

Em parceria com o Rotary Club Santa Bárbara Progresso foram instaladas na cidade vizinha duas unidades – uma no Condomínio Manacá e outra no Jardim Europa.

REFORMA

Inspirada em iniciativas existentes em outras cidades, a Geladoteca nasce a partir de uma geladeira quebrada ou sem utilização. O motor é retirado e entregue para reciclagem, enquanto a carcaça passa por uma adesivagem para ficar de cara nova. O custo do adesivo é bancado pelos patrocinadores, que têm a marca estampada na geladeira.

Fechada, ela consegue proteger os exemplares da chuva e de sujeira. Os livros são disponibilizados para empréstimo ou então doados à comunidade, que não precisa devolvê-los. Há obras de todos os gêneros e para todas as idades, que são levantadas através de doações.

Interessados em doar livros podem entrar em contato com o Rotary Club Americana-Ação através do WhatsApp (19) 98260-6717. Além de ficção, são aceitas obras didáticas e apostilas, que são doadas para escolas ou estudantes.