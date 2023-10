Illusion Circus, de Dedé Santana, estreia temporada em Santa Bárbara

Circo ficará no estacionamento do Tivoli até dia 15 de outubro; primeiro fim de semana tem presença do humorista

O Illusion Circus, do humorista Dedé Santana, que integrou o quarteto Os Trapalhões, estreou temporada em Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira (6). A atração está instalada no estacionamento do Tivoli Shopping.

O humorista Dedé Santana – Foto: Reprodução/Facebook

Esta é a primeira vez que a companhia circense se apresenta na cidade, e para tornar a experiência mais especial, Dedé estará presente neste final de semana em todas as sessões. As apresentações acontecem diariamente, às 20h, até o dia 15 deste mês. Aos sábados e domingos o espetáculo também acontece às 16h e às 18h.

Com uma trajetória de sucesso na televisão e no cinema, Dedé Santana é um ícone do humor brasileiro e mostra sua paixão pelo circo com o Illusion Circus.

O circo combina magia, malabarismo, acrobacias e diversão e conta com números emocionantes, entre eles o famoso Globo da Morte, onde pilotos corajosos desafiam a gravidade em motos de alta velocidade, criando momentos de pura adrenalina.

O Illusion Circus é uma experiência que cativa não apenas as crianças, mas também os adultos, sendo uma opção de lazer e entretenimento para toda a família. Em comemoração ao mês da criança, a cada adulto pagante inteira uma criança de até 12 anos entra de graça no setor VIP.

O Illusion Circus estará no Tivoli Shopping durante uma curta temporada e os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria ou através do site oficial. Os valores dos ingressos variam de R$ 14,99 a R$ 60, de acordo com o setor escolhido, que leva em conta a localização do assento dentro da tenda.

Illusion Circus – O circo do Dedé Santana

Quando: 6 a 15 de outubro

Horário: diariamente, às 20h. Sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Tivoli Shopping

Ingressos: Na bilheteria ou através do site oficial