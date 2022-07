HUP Fest recebe banda carioca Meu Funeral

Contando com o bom humor como ferramenta, a banda tem um repertório que mistura rock, punk e o ritmo jamaicano ska

A banda carioca Meu Funeral se apresenta nesta sexta-feira (22), às 21h, no HUP Fest, em Americana. Além deles, também tocam as bandas Backhome, Projeto Mayhen e FETO, todas da região. O Festival de bandas independentes segue com a programação especial de seu aniversário de 10 anos, completados em 2022. Os ingressos estão à venda.

Contando com o bom humor como ferramenta, a Meu Funeral tem um repertório que mistura rock, punk e o ritmo jamaicano ska. As canções abordam temas como política, mortalidade, injustiça e amor. Formada por Luquita (voz, guitarra), Pepe (guitarra, backing vocal), Dan (baixo, backing vocal) e Tent (bateria e coreografias), a banda estreou na Universal Music com o álbum “Tropicore Hardcal”.

As outras bandas que se apresentam nesta sexta-feira no HUP Fest trarão um repertório de pop-punk, hardcore e rock. Backhome e FETO são de Americana; já Projeto Mayhen é uma banda campineira.

Os ingressos para a nova edição do HUP Fest custam de R$ 20 (primeiro lote antecipado), R$ 25 (segundo lote antecipado) e R$ 30 (na portaria). Eles podem ser comprados pelo site do Sympla ou então pelo (19) 98145-6024. O evento será na sede do Coletivo HUP. O endereço é Avenida Ângelo Pascote, 99, Distrito Industrial, em Americana.