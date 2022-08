HUP Fest recebe atração internacional de punk alternativo em Americana

O som do trio Lost in Society remete a bandas como Greenday e Rise Against

O HUP Fest, festival de música autoral realizado pelo Coletivo HUP, realiza mais uma edição nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, com uma atração internacional. A banda americana Lost in Society traz seu punk alternativo para o evento. Completam a programação a carioca Zander e a local Fuga Esquiva. Os ingressos já estão à venda.

O som do trio Lost in Society remete a bandas como Greenday e Rise Against. Eles trazem na bagagem experiência em dois dos maiores festivais de rock do mundo – o Punk Rock Bowling, que acontece há vinte anos em Las Vegas, e o Vans Warped Tour, festival itinerante que roda todos os Estados Unidos e parte do Canadá desde 1995.

A banda americana Lost in Society é uma das atrações do evento nesta sexta-feira – Foto: Divulgação

Membro do Coletivo HUP, Claudio Cestare Junior explicou que o baterista da Lost in Society é brasileiro e que a banda está em turnê pelo Brasil.

“Apesar de não ser muito conhecida, a Lost in Society está em uma ascendente grande. Quem for ao show vai se surpreender, é um trio que faz uma música que parece de uma banda muito maior. Já tocaram em grandes festivais americanos e são uma grande promessa”, disse Cestare.

Também sobe ao palco o Zander, que teve origem no Rio de Janeiro e está estabelecida em São Paulo. Com 12 anos de estrada, o Zander apresenta a turnê de lançamento do álbum “Carne Viva”. O repertório autoral é composto por um rock cru emotivo e transgressor.

“O Zander já tocou outras vezes em Americana, e sempre deixa a galera de alma lavada, com um show destruidor e marcante”, disse Cestare.

Fechando o line-up, a Fuga Esquiva traz seu punk grunge melódico. Formada na pandemia, tem como integrantes ex-membros da banda Hurry Up e os fundadores do Coletivo HUP. O trio prepara seu primeiro EP, com cinco músicas já apresentadas ao vivo.

“Toda banda grande já teve seu momento de ascendência, quando era pequena, e muitas já passaram por festivais como esse. Muitas vezes a galera admira cenas e movimentos do rock inglês ou americano, mas não vê que na própria cidade tem isso. Apoiar essa cena ajuda na renovação da música, a manter a roda girando e o surgimento de novos artistas”, declarou Cestare.

Os ingressos para o HUP Fest custam R$ 40 (antecipado pelo Sympla) e R$ 50 (na hora). O endereço é Avenida Ângelo Pascote, 99, Distrito Industrial, em Americana. Mais informações pelo (19) 98145-6024.