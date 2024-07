Humorista Tiago Santineli apresenta ‘O Pai da Mentira 2.0’ em Americana neste sábado

O humorista Tiago Santineli apresenta o show de stand-up “O Pai da Mentira 2.0” no Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, neste sábado (13). A apresentação está marcada para às 21h.

Neste show, que conta com o estilo de piadas de storytelling, o humorista passa pelas várias experiências de sua vida, desde a mal-sucedida tentativa de ser um advogado e pastor até suas epifanias sobre a vida e morte de Jesus.

Tiago Santineli é comediante e roteirista que atua na área de humor desde 2017. Fora dos palcos, roteirizou, dirigiu e apresentou um programa de comédia semanal na TV Movimento, o “Se Pá Brasília”, líder em audiência na grade da emissora durante o seu período de exibição.

Como roteirista, escreveu peças publicitárias e, em 2018, criou todo material do programa “Educação Livre”, do Ministério da Educação. Já escreveu para programas da TNT e, atualmente, é um dos roteiristas do “Jornal de Casa”, do comediante Victor Camejo.

A classificação etária é 16 anos e os ingressos estão disponíveis na plataforma EntraVip (www.entravip.com.br), com valores de R$ 50 a R$ 100.

Também há a opção de ingresso solidário. Com a doação de 1kg de alimento, a entrada sairá por R$ 70.