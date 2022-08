Humorista Eros Prado se apresenta no Paulo Autran

Eros Prado apresentará paródias, esquetes e rimas - Foto: Divulgação

O Teatro Paulo Autran, em Americana, recebe neste sábado (20), às 21h, o humorista Eros Prado. Ele traz seu show “Pagode da Ofensa Como Você Nunca Viu!”. Os ingressos estão à venda e há um preço promocional apresentando o anúncio veiculado no LIBERAL.

Em “Pagode da Ofensa”, o humorista Eros Prado apresenta paródias, esquetes e rimas. A diversão no espetáculo fica por conta de seu humor irreverente e talento para o improviso. Apostando na interação com o público, ele rompe a barreira entre palco e plateia.

Eros Prado une a experiência do humor jovem do “Pânico na Band” com o humor tradicional da “Praça é Nossa”, onde se tornou conhecido por todo o Brasil com seu personagem “O Inconveniente”. “O Dono da Graça” e “Chat Privado” foram outros programas onde ele consolidou seu humor na TV aberta.

Em canais fechados, o humorista mostrou seu dinamismo no Multishow em programas como “Ceará Fora da Casinha”, “Treme Treme” e como repórter na cobertura do Rock In Rio. No Comedy Central, participou por dois anos do “República do Stand-Up”, onde apresentou dois especiais de seu solo.

Criador do “Pagode da Ofensa” na TV, Eros Prado levou o produto para a internet. Com menos de dois anos no YouTube, conseguiu mais de 700 milhões de visualizações e vários videos viralizados. Eros Prado está no Tik Tok, no Instagram, no YouTube e no Facebook, onde já conquistou milhões de fãs e seguidores.

ACONTECE. O espetáculo “Pagode da Ofensa Como Você Nunca Viu!”, com Eros Prado, se apresenta neste sábado, às 21h, no Teatro Paulo Autran. Os ingressos custam R$ 35 (meia e recortando o bônus do anúncio publicado no LIBERAL), R$ 40 (antecipado) e R$ 70 (inteira). O Teatro Paulo Autran fica na Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Mais informações pelos telefones (19) 97401-9612, 3478-9222 e 3478-9228.