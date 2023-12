Hortolândia recebe o espetáculo ‘E o palhaço, tem concerto?’

Apresentação será nesta quarta-feira (6), às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jardim Amanda

Música combina com risos. O público de Hortolândia poderá conferir essa mistura divertida no espetáculo “E o palhaço, tem concerto?”. A peça será apresentada nesta quarta-feira (6), às 19h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No espetáculo, a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, sob regência do maestro Paulo de Paula, apresenta um concerto de música erudita com obras de compositores famosos, como Mozart, Carlos Gomes e Tomaso Albinoni.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Entre uma música e outra, o palhaço Azevedo faz intervenções engraçadas, com estripulias, tropeços e caretas, para interagir com o público. O objetivo do palhaço é conquistar a confiança dos músicos para ser o solista do concerto e assim poder tocar seu violoncelo. O palhaço é interpretado pelo ator Mauro Braga, da Cia. Oruã.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A vinda do espetáculo ao município é viabilizada por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), do governo do Estado, com o apoio da Prefeitura de Hortolândia. A classificação indicativa é livre.