Atividade propõe a confecção de bonecos com materiais recicláveis, com transmissão pelo Youtube

Uma oficina de fantoches com materiais recicláveis que será exibida nesta quarta-feira (16), às 17h30, no canal do YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia. A oficina é um dos projetos contemplados com recursos da lei federal Aldir Blanc no município.

Hortolândia promove oficina de fantoches nesta quarta – Foto: Divulgação

Os participantes vão aprender a confeccionar três fantoches com materiais como caixa de leite e rolo de papel higiênico. “O objetivo é despertar nas crianças a consciência ambiental de reutilizar esses materiais”, explica a arte-educadora Pamela Pereira, responsável pela atividade.