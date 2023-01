Hortolândia oferece oficinas musicais gratuitas durante as férias

As inscrições devem ser feitas 15 minutos antes do início de cada oficina, diretamente no Centro de Educação Musical

O projeto “Férias Musicais”, oferecido pela Prefeitura de Hortolândia, realiza ao longo do mês de janeiro oficinas e aulas gratuitas. As atividades são realizadas no CEMMH (Centro de Educação Musical de Hortolândia) Maestro Ronaldo Dias de Almeida e são voltadas para moradores da cidade.

Podem participar pessoas de todas as idades, desde crianças até adultos. Não há nenhum requisito de conhecimento musical. As inscrições devem ser feitas 15 minutos antes do início de cada oficina, diretamente no Centro de Educação Musical.

Esta semana serão realizadas aulas abertas de clarineta, flauta, saxofone e percussão – Foto: Prefeitura de Hortolândia / DIvulgação

Esta semana serão realizadas aulas abertas de clarineta, flauta, saxofone e percussão, além de aulas sobre respiração, ritmos brasileiros e técnicas de alguns instrumentos. A programação completa do projeto está disponível no site www.hortolandia.sp.gov.br.

As atividades começaram na segunda-feira (9) e seguem até o dia 25. Ao término de cada oficina serão definidos os alunos para as aulas com os professores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Centro de Educação Musical de Hortolândia Maestro Ronaldo Dias de Almeida fica na rua Vicente Palhão, 41, Jardim Santa Cândida. Mais informações pelo telefone (19) 3909-1843.