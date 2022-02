Hortolândia lança lista de interesse para cursos e formações culturais

A Prefeitura de Hortolândia abriu uma lista de interesse para cursos livres e formações culturais. As atividades são voltadas exclusivamente para moradores da cidade.

É necessário fazer um cadastro online tanto para os cursos livres quanto para as formações culturais, mas a prefeitura alertou que o formulário não garante a realização do curso. O preenchimento das vagas depende de fatores administrativos, da demanda social e da capacidade técnica de cada Unidade Cultural para a composição da oferta.

A prefeitura oferece os seguintes cursos livres:

artes para crianças (a partir de 5 anos),

balé (a partir de 5 anos),

canto coral (a partir de 8 anos),

capoeira (a partir de 15 anos),

contação de histórias (a partir de 14 anos),

dança contemporânea (a partir de 15 anos),

dança de rua (a partir de 12 anos),

dança de salão (a partir de 15 anos),

dança do ventre (a partir de 16 anos),

desenho artístico (a partir de 12 anos),

formação de DJ (a partir de 11 anos),

fotografia com celular (a partir de 14 anos),

graffiti (a partir de 12 anos),

jazz (a partir de 12 anos),

lettering (a partir de 13 anos),

musicalização infantil (a partir de 8 anos),

percussão para PCD (pessoa com deficiência (a partir de 8 anos),

pintura em tela (a partir de 12 anos),

poesia e batalha de rima (a partir de 14 anos),

redação e produção de texto (a partir de 14 anos),

teatro – iniciação (a partir de 14 anos),

violão (a partir de 8 anos, desde que alfabetizado) e

você na internet (a partir de 12 anos).

Já as Formações Culturais (cursos profissionalizantes) de Teatro e Dança são para pessoas com idade acima de 16 anos. Para Teatro o componente curricular é Interpretação e Montagem (4 semestres). Já o componente curricular de Dança é Improvisação, Composição, Laboratório de Montagem (2 semestres).

Há ainda componentes curriculares comuns para Teatro e Dança, que são Consciência Corporal e Anatomia, Expressão Corporal, Expressão Vocal, Iluminação, Legislação e produção cultural, Maquiagem, caracterização e indumentária.

Por fim, também são oferecidas os componentes optativos de Teatro, que são Núcleo Experimental de Teatro, História do Teatro I, História do Teatro II, História do Teatro Brasileiro, Interpretação para a câmera, Humor, clown e palhaçaria, Sonoplastia.

Já os componentes optativos de Dança são Núcleo Experimental de Dança Contemporânea, Análise Crítica da Dança, Danças do Brasil, Dança e educação, Balé, História da Dança e Dança Contemporânea.