Hortolândia ganha segundo maior muro de grafite do País

O segundo maior muro de grafite do País foi pintado em Hortolândia no final de semana. Os 1,5 mil metros quadrados do muro da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Jardim Boa Esperança foram transformados em uma galeria de arte ao ar livre por 120 artistas durante o 6º Jacuba Festival de Graffiti. O maior muro de grafite do Brasil fica no Rio de Janeiro.

O tema escolhido para a obra de arte coletiva em Hortolândia foi “Água”, em referência à data lembrada mundialmente nesta quarta-feira (22).

Participaram do mutirão de arte grafiteiros de 16 Estados brasileiros. O artista Kranium, da Equipe Jacuba Graffiti, responsável pela idealização e produção do evento, destacou que o festival foi marcado pela diversidade cultural, racial, de gênero e estilos.

Foto: Divulgação

“Queremos ressignificar espaços, transformá-los em galerias de arte a céu aberto e em pontos turísticos, valorizando a cidade e promovendo o contato da população com a linguagem do grafite. Nosso festival avança e coloca Hortolândia no mapa nacional da arte de desenhar com spray”, avaliou Kranium.

O evento prossegue com uma oficina gratuita de grafite para crianças e adolescentes atendidas pela entidade Núcleo Vinde a Mim. A atividade será realizada nesta quarta, quinta e sexta-feira, encerrando com uma visita ao muro gigante da ETA Jardim Boa Esperança.

O 6º Jacuba Festival de Graffiti foi realizado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Hortolândia e pela da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).