‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso’ chega nesta quinta-feira aos cinemas

A sequência do filme que redefiniu os parâmetros de produções animadas em computação gráfica chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (1). “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” retorna às telonas e, dessa vez, perdido entre mais versões de “pessoas-aranha” e tendo que tomar a difícil decisão entre salvar quem ama ou o mundo.



Na nova aventura, Miles precisa viver o dilema entre escolher salvar quem ama ou o mundo todo

– Foto: Divulgação – Sony Pictures Animation

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” dá continuidade às aventuras de Miles Morales, introduzido nas histórias em quadrinhos em 2011 pelos criadores Brian Michael Bendis e Sara Pichelli. Ele apareceu pela primeira vez nos cinemas em “Homem Aranha no Aranhaverso” (2018), vencedor do Oscar de Melhor Animação.

Depois de se reunir com Gwen Stacy, o amigão da vizinhança e protetor em tempo integral do Brooklyn é catapultado através do Multiverso, onde ele encontra um time de “pessoas-aranha” que precisam proteger a própria existência. Quando os heróis não conseguem se unir para lidar com uma nova ameaça, Miles se vê dividido e precisa redefinir o que significa ser um herói para que ele consiga salvar as pessoas que mais ama.

A diversidade cultural continua sendo uma das mensagens principais. Novos personagens – e seus universos – são apresentados na trama. A representatividade feminina também se faz presente com o retorno de Gwen Stacy, que ganha mais protagonismo e enfrenta inúmeros novos desafios, além da introdução de Jessica Drew, a Mulher-Aranha da dimensão Terra-332.

“Todos eles têm suas questões e desafios pessoais. Eles enfrentam essa confusão sobre seu papel e o que precisam fazer para consertar tudo o que deu errado em seus mundos”, disse o produtor Avi Arad. “Todos esses assuntos enormes que lidam com família, amizade, amor e ambição se reúnem nesta sequência”.

O caminho seguido pela equipe criativa da Sony Pictures Animation foi aumentar a proposta visual, levar o público a novos lugares e oferecer desenvolvimentos de enredo surpreendentes, sem esquecer o núcleo emocional da história. “Esse filme é bem maior que o primeiro e terá toda a ação que todos estão esperando”, comenta Amy Pascal, produtora do longa.

“Espero termos conseguido fazer com que as cenas de ação façam parte do desenvolvimento dos personagens e que nos ajudem a contar uma boa história. A escala é gigantesca e nós entramos em muitas, muitas diferentes versões do Aranhaverso”.

A equipe criativa sabia que os fãs do primeiro filme têm grandes expectativas quando se trata de animação computadorizada e explorar as possibilidades da forma de arte. “Pegamos tudo o que fizemos no primeiro e elevamos a um nível totalmente novo”, compartilha o produtor Chris Miller. “Neste filme, estamos visitando diferentes universos, e cada um tem sua própria estética e seu próprio estilo artístico”.

Para Miller e Phil Lord, produtores vencedores do Oscar®, o novo filme “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” também proporcionou uma oportunidade de aprofundar temas mais complexos na vida de Miles e de todos os outros personagens principais.

“O objetivo era torná-lo super divertido, mas também ser capaz de mostrar o que move Miles, o que é desafiador em crescer em sua família e aprender a se tornar ele mesmo”, diz Lord. Miller pontua que “apesar de todos nós termos muitas coisas em comum, você ainda precisa encontrar o seu próprio caminho e segui-lo à sua maneira. Essa foi a sacada do Miles como personagem no primeiro filme e é algo que estamos aprofundando agora”.