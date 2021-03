Historiadores adaptam dois projetos ao meio digital

O e-book e o tour virtual já podem ser acessados no site do grupo Historiadores Independentes de Carioba - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O grupo Historiadores Independentes de Carioba organizou um e-book reunindo vinte textos publicados no LIBERAL na coluna mensal “Histórias de Americana”. Também adaptou o projeto Roteiros Históricos “Sepulturas que Falam” para o meio virtual. Os historiadores procuram parcerias para viabilizar um novo livro de resgate histórico, desta vez com foco na escravidão.

Os dois primeiros projetos contaram com recursos da Lei Federal Aldir Blanc no município, e já podem ser acessados gratuitamente aqui. O lançamento oficial foi no último dia 20 em evento pelo Facebook.

Publicada todo segundo domingo do mês no jornal impresso e no blog do site do LIBERAL, a coluna “Histórias de Americana” aborda personagens e episódios da cidade, com narrações sob diferentes perspectivas e muitas vezes relembrando sujeitos históricos esquecidos.

Elizabete Carla Guedes, integrante do grupo formado em 2016, explica que em muitos casos é feito um trabalho de revisão bibliográfica com base em fontes primárias. Segundo ela, o levantamento trata sobre a história política da cidade. “Os textos são um levantamento da memória de Americana para ser pesquisado e retratado através da história. Tratamos sobre a história política”, afirmou em entrevista ao LIBERAL.

O conteúdo é fruto da ampla pesquisa que os historiadores fizeram para o projeto “Roteiros Históricos: Sepulturas que Falam”, que iniciou em 2019 no Cemitério da Saudade. O passeio elaborado e guiado nasceu com o objetivo de preservar a memória e reafirmar a importância patrimonial do espaço.

Mensalmente, o grupo reunia cerca de 30 pessoas para observar as características sócio-culturais e arquitetônicas dos túmulos. A atividade foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), mas através do tour virtual promovido pelos historiadores é possível conhecer quatro túmulos do cemitério, e entender a história das pessoas ali sepultadas.

Neste momento, o grupo, que também é formado por Gabriela Simonetti Trevisan, Jefferson Luis Bocardi e Mariana Spaulucci Feltrin, se dedica à escrita de um novo livro abordando a história da Fazenda de Salto Grande e da escravidão na cidade após quatro anos de trabalho de pesquisa.

O projeto é um desdobramento do artigo intitulado “Americana-SP: uma história entre rios”, publicado na revista interdisciplinar de cultura “Resgate”, no dossiê “Cidades Imaginadas, Cidades Reais”, disponível para visualização e download pelo site do sistema de bibliotecas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

“Será o mesmo tema, o Casarão de Salto Grande, mas não traremos um recorte e sim uma história profunda. Fazemos um resgate da história da escravidão em Americana. Temos a historiografia da cidade e esta questão é apenas citada, como se houvesse uma tentativa de apagamento. O objetivo é realmente fazer este resgate”, explicou .

O livro está em fase de escrita e pode ser publicado no próximo ano. Os historiadores procuram patrocinadores para concluir o projeto.