Happy Day Circus faz temporada no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara

O Happy Day Circus faz curta temporada no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Eles ficam instalados no empreendimento até o dia 31 de março, com apresentações de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 20h, e aos sábados e domingos em três sessões: 16h, 18h e 20h.

Circo fica em Santa Bárbara até o fim do mês – Foto: Divulgação

As entradas estão a partir de R$ 20 pelo site bileto.sympla.com.br. O picadeiro é dividido entre os assentos centrais e laterais.

As atrações do Happy Day Circus variam entre palhaços, atirador de facas, performance em tecidos e bambolês, além das atrações que fazem sucesso: o pêndulo lunar e o globo da morte.

O circo também oferece opções de alimentação típicas, como algodão doce, pipoca, pizza, cachorro quente e a tradicional maçã do amor.

O Tivoli Shopping está localizado na Rua do Ósmio, 699, na Vila Mollon IV. O Happy Day Circus está no estacionamento do fundo do empreendimento, com entrada pela Rua do Césio, ao lado do Parque dos Jacarandás.