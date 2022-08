Hallana dos Santos, a MC Dona de Si

A vendedora e autônoma Hallana Cristina dos Santos, de 24 anos, representa Santa Bárbara d’Oeste nas finais da seletiva do Circuito Paulista de Batalha de Mcs, que será realizado neste sábado (27), em Campinas.

Com o nome artístico de MC Dona de Si, ela é a única mulher nesta etapa de classificação e foi a primeira mulher a vencer uma Batalha do CEU das Artes. Também representam a região Marley MC e MC Azec, ambos participantes da Batalha do CEU, e Caldas MC, de Americana.

A meta da MC Dona de Si é ser classificada no regional, vencer o estadual e disputar o nacional – Foto: Divulgação

Em entrevista ao LIBERAL, ela defendeu uma maior participação feminina no cenário underground. “Minha intenção é incentivar as mulheres a estarem presentes no movimento, tanto na rima, quanto no grafite, no basquete, no skate. É muito necessário”, declarou a MC.

No ano passado ela participou da seletiva de Santa Bárbara para o Circuito Paulista de Batalha de Mcs, realizada em formato online, mas não foi selecionada. Ela contou que a meta é ser classificada no regional, vencer o estadual e disputar o nacional.

“Ter sido selecionada é a realização de um sonho, me vejo acessando um espaço que sempre foi por direito das mulheres, mas que sempre houve um receio porque é masculino e machista”, afirmou Hallana.

“Muitas vezes passei por situações onde só ignorei o que tinham para falar de ruim. Ouvi críticas que nem deveria estar ali por ser mulher, que só estava ganhando voz por ser bonita, porque as pessoas gostam de mim. As pessoas nunca enxergam o mérito, falam que é sorte”, contou a MC.

Hallana começou a escrever poesias aos 10 anos e compor rap aos 13. Há seis anos teve o primeiro contato com as batalhas de rima por influência de amigos no movimento hip hop da cidade. No começo tinha insegurança se conseguiria pensar em respostas rápidas, e por um tempo apenas treinou na frente do espelho. Mas, desde que começou as batalhas, não parou mais.

“Não sou só eu de mulher fazendo acontecer, tenho várias referências aqui da região. Nunca parei, nunca desisti, sempre tentei fazer minha parte, mesmo que só estar ali para ajudar com o evento e prestigiar o movimento”, afirmou.

BATALHAS

Artistas com visibilidade nacional iniciaram a carreira em batalhas de rima, como Criolo, Emicida e MC Marechal. A batalha é uma forma de expressão que une protesto e entretenimento, onde os dois batalhantes se enfrentam com rimas improvisadas.

“Foi difícil alcançar o reconhecimento de que a batalha é cultura. Era marginalizado, as pessoas não viam como uma evolução para os jovens, uma forma de conscientização”, afirmou MC Dona de Si. “Falamos de prevenção à Covid, vacina, pautas feministas, militâncias pretas. É uma forma das minorias se manifestarem e terem voz”, defende Hallana.

Para participar das batalhas, os MCs usam como inspiração suas vivências e assuntos da atualidade, como política, questões sociais. Mas também precisam estar antenados na cultura de forma geral, como por exemplo filmes e séries que estejam em alta.

O Circuito Paulista de Batalha de MCs conta com 16 regionais espalhadas pelo Estado, 50 cidades selecionadas, 200 MCs classificados e um campeão na etapa nacional.

A disputa do regional acontecerá neste sábado, a partir das 15h, no espaço arena do SESC (Serviço Social do Comércio) Campinas, com entrada gratuita. Mais informações no www.cpbmc.com.br.