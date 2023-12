Habilitados em editais da Lei Paulo Gustavo em Americana são divulgados

Os projetos habilitados no chamamento público da Lei Paulo Gustavo foram divulgados na segunda e terça-feira (19). Os resultados são referentes aos editais LPG nº 002/2023 e LPG nº 003/2023. A listagem dos vencedores está disponível no Diário Oficial do Município, no site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Conforme cronograma, os habilitados deverão assinar contrato presencialmente até esta quarta-feira (20), e de 3 a 5 de janeiro de 2024. A assinatura deve acontecer na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua das Palmeiras, nº 8, Jardim São Paulo, das 9h às 12h, e das 13h às 16h.

O primeiro edital é voltado a projetos culturais das demais áreas da cultura de Americana – que não são audiovisuais – , com a temática e segmento cultural livre, e destina o valor total de R$ 450 mil.

Este chamamento teve como alvo artistas, produtores e fazedores de cultura que residem ou estejam instalados em Americana há mais de dois anos. Quinze projetos foram aprovados no total e cada um receberá R$ 30 mil.

O segundo é voltado aos projetos culturais de audiovisual, com um total de recursos de R$ 1.142 milhão.

As categorias habilitadas foram de ampla concorrência; vagas de cotas; primeira obra; curta metragem; média metragem; produção de videoclipe; produção de vodcast (videocasts); produção de games (mobile/app); cinema itinerante ou cinema de rua; e mostra de audiovisual.

“A Lei Paulo Gustavo exigiu muito empenho da equipe designada da Sectur, com a colaboração do Conselho Municipal de Cultura e suporte técnico especializado. Conseguimos concretizar cada fase da implementação desse importante projeto, resultando no maior fomento financeiro já destinado à área cultural”, comemorou a secretária, Marcia Gonzaga Faria.

Todas as negociações relacionadas ao destino dos valores recebidos no município são conduzidas pela Secretaria de Cultura e Turismo em colaboração com o Comcult (Conselho Municipal de Cultura).