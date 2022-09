Guitarrista americanense sobe ao palco no Rock In Rio

O Rock In Rio começa nesta sexta-feira (2°) com um americanense estreando no palco da Cidade do Rock. O guitarrista Kiko Shread se apresenta com a Viper, clássica banda de metal nacional, na Arena Itaú. Com curadoria do Tik Tok, o espaço promocional também terá shows de nomes como Baco Exu do Blues, Terno Rei, Fresno, Strike e Deadfish.

Kiko contou ao LIBERAL que é a primeira vez que ele vai ao festival. “Todo músico de rock brasileiro quer tocar no Rock In Rio, é a realização de um sonho. Ainda não caiu a ficha que vamos tocar em um dos maiores festivais do mundo, mas estamos nos preparando para entregar o melhor”, disse o guitarrista.

A Viper foi fundada na década de 1980 pelo músico Andre Matos, ícone do rock nacional, falecido em 2019, que também criou Angra e Shaman. A atual formação tem Leandro Caçoilo (vocais), Felipe Machado (guitarra), Pit Passarell (baixo e vocais) e Guilherme Martin (bateria).

Kiko afirma que se apresentar no Rock In Rio vai ser a realização de um sonho – Foto: Karin Lazinho

“A Viper já se apresentou com Andre Matos no Rock In Rio, mas eu e o novo vocalista nunca pisamos em um palco de lá, será a primeira vez. A banda tem tocado muito, feito shows e festivais, estamos todos muito entrosados”, contou Kiko.

O repertório do show vai passar por toda a história da banda, trazendo desde os sucessos “Living for the Night” e “Rebel Maniac”, até as novas “Under The Sun” e “Freedom of Speech”. As duas foram lançadas este ano nas plataformas de streaming e vão fazer parte do álbum “Timeless”, primeiro trabalho inédito da banda em 15 anos e que deve chegar ao público ainda em 2022.

“O Viper voltou com tudo, compondo material autoral, gravando muito, lançando videoclipes, fazendo shows e festivais. Também fomos selecionados para o Summer Breeze”, contou o guitarrista, mencionando a primeira edição do festival alemão que vai acontecer no Brasil em 2023. “Me sinto muito honrado, a Viper é uma banda que gosto há muitos anos”, declarou Kiko.

O guitarrista entrou no grupo de metal em outubro do ano passado, após ter sido indicado por um conhecido do meio musical para Felipe Machado, um dos fundadores da banda.

FESTIVAL. A Viper toca no dia em que a programação principal é voltada ao metal, com atrações como Iron Maiden, Dream Theater, Gojira e Bullet for my Valentine. O engenheiro de produção Felipe Azanha, de 25 anos, vai de Santa Bárbara d’Oeste para a capital fluminense para acompanhar essas bandas. “Estou bem animado. É a primeira vez que vou no Rock In Rio e vai ter várias bandas que gosto muito”, disse.

O Rock In Rio segue nos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 com grandes nomes do gênero, como Guns N’ Roses e Green Day. Mas nem só de rock vive o festival, e atrações como Coldplay, Demi Lovato, Dua Lipa e Justin Bieber também vão lotar o recinto. Todos os ingressos para o festival estão esgotados.

A estudante Fernanda Siriani, de 23 anos, de Americana, vai com o namorado assistir ao show de Justin Bieber no domingo (4). Ela garantiu os ingressos em novembro do ano passado, ainda na pré-venda. “Foi tranquilo pra comprar, fiquei um tempo na fila do site mas consegui, aí dez minutos depois já tinha esgotado”, recorda.

Apesar do medo de pegar frio ou chuva, e de preocupações com a segurança, ela conta que está muito animada. “Vai dando um frio na barriga, mas faz parte”.