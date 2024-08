Guia do Santa Bárbara Rock Fest: veja horários, atrações e logística

Com entrada gratuita, evento acontece entre esta sexta-feira e domingo, no Complexo Usina Santa Bárbara

Além das 41 apresentações musicais, a sétima edição do Santa Bárbara Rock Fest, que movimenta o Complexo Usina Santa Bárbara entre esta sexta-feira (23) e domingo (25), terá outras atrações, além de opções de alimentação e toda uma operação logística.

O festival começa às 18h desta sexta. Neste sábado e domingo, a programação tem início às 13h. Os shows principais serão das bandas Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper (confira os horários abaixo). A entrada é gratuita.

Nesta sexta, a banda Viper, que se apresenta a partir das 20h30, fará gravação de um videoclipe no festival, conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta. Mais tarde, às 23h30, o Sepultura entra em ação para apresentar sua turnê de despedida ao público da região. A estimativa é que 100 mil pessoas passem pelo local nos três dias.

Como chegar 🛣️

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida. O acesso para o evento será pela Rodovia Luís Ometto (SP-306) e Rodovia Dona Margarida da Graça Martins (SP-135).

Montagem da estrutura do Santa Bárbara Rock Fest

Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento. Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via Rodovia Dona Margarida da Graça Martins, no letreiro “Usina Santa Bárbara”. Os motoristas receberão uma credencial para desembarcar os passageiros. As caravanas e excursões também deverão acessar por esse local.

Também haverá linhas especiais de ônibus diretamente para o Rock Fest. A tarifa custa R$ 4,85. O acesso dos ônibus ao estacionamento do festival será via SP-135, ao lado do letreiro “Usina Santa Bárbara”. O trajeto do retorno do Complexo Usina Santa Bárbara para os bairros será direcionado conforme a demanda para melhor atendimento aos usuários.

Saídas do Terminal Urbano (esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, Centro):

Sexta-feira (23/8), às 18h30, 20h e 21h30

Sábado (24/8), às 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h e 21h30

Domingo (25/8), às 14h, 15h30, 17h, 18h30 e 20h

Retornos:

Sexta-feira (23/8), à 1h

Sábado (24/8), à 1h

Domingo (25/8), às 22h

Estacionamento 🚘

O Rock Fest terá um estacionamento solidário explorado pela Apae de Santa Bárbara d’Oeste (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), com custo de R$ 30 para carros, R$ 15 para motos e R$ 80 para vans, micro-ônibus, ônibus e similares. Também haverá serviço de guarda-volume, por R$ 5. A arrecadação será revertida à instituição

Estacionamento de: automóveis, motos, vans, micro-ônibus, ônibus e similares.

Locais de estacionamento: Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, Caminho dos Flamboyants, Rua Maria Luiza Petrini Margato e Rua Aristeo Carlos Pereira.

Acessos para o estacionamento: Caminho dos Flamboyants e Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135).

Acessibilidade ♿

O Transporte Adaptado Municipal, mantido pela prefeitura, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455-1000, de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dias.

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o Santa Bárbara Rock Fest contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, o “Terra”, com acesso pela cabine técnica.

O Complexo Usina Santa Bárbara conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal, além de banheiros químicos especiais instalados para o festival.

A comunidade surda contará com a acessibilidade em libras. Uma equipe especializada fará a transmissão simultânea durante os seis shows principais nos telões do palco Terra.

O que pode e o que não pode levar 🎒

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação.

Sobre os animais, a organização ressalta a obrigatoriedade do obrigatório uso de coleira e guia em todas as raças e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Hidratação e alimentação 🍔

O evento contará com três pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo Complexo Usina Santa Bárbara, localizados nas proximidades do banheiro de alvenaria externo (entrada do complexo), banheiro de alvenaria interno e ao lado do Salão Francês.

No festival, serão comercializados alimentos como pastel, açaí, churros, lanches, tapioca, porções, pizza, massas, crepe e waffle. Também haverá água, refrigerante, suco, energético, chope, cerveja e gim tônica.

Roda-gigante e ‘bikerama’ 🎡

O Rock Fest terá, ainda, uma roda-gigante. O controle de acesso para curtir a experiência será realizado por meio da distribuição de tickets, mediante cadastro efetuado na loja oficial da Leuven, localizada no galpão 1 do complexo.

No ato do cadastro, é indispensável a apresentação de um documento com foto (físico ou digital). Será distribuído um ticket por pessoa. Menores de idade poderão reservar bilhetes e aproveitar a roda gigante desde que acompanhados por seus responsáveis.

Também haverá o espaço SuperCar Rock, um bikerama sustentável. A competição consiste em uma pista de autorama movida a pedal, onde os participantes pedalam para gerar energia e movimentar carrinhos de autorama, que são estilizados como mini carrinhos de supermercado.

A ação ocorrerá em horários específicos durante os três dias: na sexta-feira, das 18h à meia-noite; no sábado, das 13h à meia-noite; e no domingo, das 13h às 21h.

A ação é para todas as idades e os participantes ganharão um copo exclusivo com a identidade visual do evento, assinada pela barbarense Amanda Miranda.

Programação de shows 🤘

Dia 23 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Palco Terra

20h30 – Viper

23h30 – Sepultura

Palco Água

19h – Nightfall Nightwish Cover (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

22h – Luis Mariutti (São José dos Campos) | Heavy Metal | Autoral

Palco Gig

20h30 – Chacina (Piracicaba) | Heavy Metal | Autoral

Palco Jam

19h – Cardiac (Campinas) | Hardcore/Metalcore | Autoral

22h – Kamala (Campinas) | Trash Metal | Autoral

Palco Air

20h30 – The Mönic (São Paulo) | Pop-Punk/Grunge/Indie | Autoral

Palco Cidade do Rock

19h – Scum Noise (Santa Bárbara d’Oeste) | Hardcore | Autoral

22h – Hellskitchen (Santa Bárbara d’Oeste) | Hard Rock/Heavy Metal | Autoral

Dia 24 de agosto de 2024 (sábado)

Palco Terra

20h30 – Raimundos

23h30 – Fresno

Palco Água

16h – Beatles Alive Autoral (São Paulo) | Rock Melódico | Cover

19h – Dynast Kiss Cover (São Bernardo do Campo) | Hard Rock | Cover

22h – Rising Power AC/DC (Limeira) | Hard Rock | Cover

Palco Gig

14h30 – Garage Bomb (Piracicaba) | Heavy Metal/Metalcore | Consagrado

17h30 – Carniçal (Santa Bárbara d’Oeste) | Death Metal | Autoral

20h30 – Aléxia (Tatuí) | Pop Rock | Autoral/Consagrado



Palco Jam

16h – Almost Easy – Cover Avenged Sevenfold (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal/Metalcore | Cover

19h – Der Baum (São Bernardo do Campo) | Postpunk/Indie rock | Autoral

22h – Electric Mob (Curitiba) | Hard Rock/Modern Hard Rock | Autoral



Palco Air

14h30 – Vicio (Americana) | Pop Rock | Autoral

17h30 – Venlift (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Autoral/Consagrado

20h30 – Noizzy (Socorro) | Heavy Metal | Autoral



Palco Cidade do Rock

13h – Joy Rock (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

16h – Sabbath Cadabra (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

19h – CPK Rock Band (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

22h – All4one (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Autoral/Consagrado

Dia 25 de agosto de 2024 (domingo)



Palco Terra

17h30 – Gloria

20h30 – Pitty



Palco Água

16h – Avril Lavigne Experience (São Paulo) | Rock alternativo/Pop rock/Post-grunge | Cover

19h – Special Queen Cover (São Paulo) | Pop Rock | Cover

Palco Gig

14h30 – Run Devil Run (São Paulo) | Rockabilly | Autoral

17h30 – Fraterna Trip (São Paulo) | Pop Rock/Rock Indie/Rock Alternativo | Autoral

Palco Jam

16h – Bleck a Bamba (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Brasilidades | Autoral/Consagrado

19h – Giovanna Moraes (São Paulo) | Pop Rock | Autoral

Palco Air

14h30 – Maria Ladeira + Sociro (Campinas) | Pop Rock/ Rock Reggae | Autoral/Consagrado

17h30 – Sound Bullet (Rio de Janeiro) | Indie Rock | Autoral



Palco Cidade do Rock

13h – Hard Coffee (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Classic Rock/Hard Rock | Autoral/Consagrado

16h – MR. TV 2000 – Cover Charlie Brown Jr. (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Consagrado

19h – Soluarea (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Autoral/Consagrado