Grupos musicais do Senai abrem prazo de inscrições

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Americana procura amantes da música. A Orquestra Sinfônica e a Banda Marcial ligadas à escola abriram inscrições para interessados em integrar os grupos. A participação é gratuita e voluntária nos dois projetos.

A Banda Marcial do Senai é aberta a interessados que tenham ou não conhecimento musical. Também não é necessário possuir instrumento, pois ele é cedido para que os alunos aprendam e participem das apresentações.

A Orquestra Sinfônica realiza audições para interessados no dia 10 de fevereiro – Foto: Arquivo / LIBERAL

Há oportunidades para flauta transversal, flautim (piccolo), oboé, clarinete, clarone, sacofone (alto e tenor), fagote, trompete, trompa, euphonium, trombone, souzafone, percussão sinfônica e percussão rudimentar.

A idade mínima para participar é 12 anos.

Para integrar a Banda Marcial, haverá uma reunião no dia 11 de fevereiro. Os novos membros precisam comparecer duas vezes por semana, uma delas para a aula e outra para o ensaio geral com todo o grupo. Atualmente, a Banda Marcial do Senai conta com 30 membros.

“A Banda, uma oportunidade que o Senai dá para quem gosta de música, mas não tem uma vivência e gostaria de tocar um instrumento. É uma contrapartida para a comunidade, buscando socializar as pessoas através da música”, defende o maestro Raphael Franco.

ORQUESTRA. O ingresso na Orquestra Sinfônica acontece mediante audições, marcadas para 10 de fevereiro. É preciso já ter o instrumento e noção musical para participar do grupo.

Há oportunidades para violino, viola clássica, cello, contrabaixo acústico, oboé, fagote, trompa, trombone de vara, percussão e tímpano. Os ensaios são sempre nas noites de sextas-feiras.

“Lembrando que os dois projetos são voluntários, para amantes da música. É uma maneira gostosa de passar o tempo com novas pessoas e, claro, fazer música”, explicou Raphael.

As inscrições devem ser feitas preenchendo formulários online – para a Orquestra Sinfônica e para a Banda Marcial. Mais informações através do e-mail raphael.franco@sp.senai.br.