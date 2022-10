Grupos de dança estreiam ‘Vozes’ no Teatro Municipal

Espetáculo de dança contemporânea inclui técnicas como acrobacias e interpretação - Foto: Nanah D’Luize Studio

Com a ideia de representar movimento, poder e arte presentes na voz, de maneira criativa e leve, Grupo Espaço Dançar e Twist Dança apresentam o espetáculo “Vozes” neste sábado (22) e domingo (23), às 20 horas, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, na Twist Dança e pelo site Ingresso Digital.

Idealizado e dirigido pela bailarina e coreógrafa Eliana Favarelli, o espetáculo reúne 16 coreografias encenadas por cerca de 30 bailarinos e propõe uma reflexão sobre a importância da voz como expressão do ser humano.

“Falamos das vozes do amor, do empoderamento, do grito, da dor, do que se quer falar, do que se quer conquistar. Todo o poder que a voz tem dentro da nossa trajetória de vida. Muitas vezes a voz, com um grito que a gente possa dar, é uma maneira de se libertar e mostrar o poder e a força que a gente tem”, completou.

O espetáculo é composto de dança contemporânea, interpretação e outras técnicas atuais, como acrobacias aéreas, por exemplo. O figurino promete acompanhar o enredo do espetáculo, e a cenografia, diferenciada, deve complementar as coreografias, segundo Eliana.

“Vozes” tem direção artística de Edinei Annanias e Fernanda Araújo. Além de Eliana Favarelli, assinam coreografias Fernanda Araújo, Edson Antunes, Arilton Assunção e Alex Brede. O espetáculo conta ainda com a participação especial dos bailarinos Reginaldo Sama e Vinicius Ferreira e de integrantes do Laboratório de Dança, de Santa Bárbara, sob a direção de Fernanda Araújo.

O último espetáculo do Grupo Espaço Dançar e Twist Dança foi “Mundo Caduco”, que estreou em outubro do ano passado, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, em Campinas, refletindo sobre dois poemas de Carlos Drummond de Andrade, “Mãos Dadas” e “Elegia 1938”, abordando os desafios do mundo atual e a necessidade de união.

ACONTECE. Espetáculo “Vozes”, do Grupo Espaço Dançar e Twist Dança