Grupo Ta’lento propõe leituras dramáticas e discussões sobre teatro

O teatro entra em cena como ator principal em “Dramáticas”, novo projeto do GTT (Grupo Teatral Ta’lento). Mantenedor do Fábrica das Artes, o grupo abre sua sede para encontros quinzenais que vão refletir sobre a prática artística. A atividade é gratuita e aberta ao público, mas é preciso confirmar presença antecipadamente.

O primeiro encontro acontece quinta-feira (1°), com o debate do texto “Navalha na Carne”, de Plínio Marcos. Em uma mesa montada no palco, os participantes serão provocados com a pergunta “Onde é o lugar do teatro?”.

“Um dos problemas que temos em nossa cidade é que falamos pouco sobre teatro. Cada um estuda no seu grupo, mas não há uma interação. A ideia do projeto não é montar um espetáculo, mas promover ações pedagógicas juntando artistas com diferentes linguagens, pessoas que provavelmente nunca trabalharam juntas”, explicou Marcelo Porqueres, idealizador do projeto e membro do GTT.

Os encontros serão a cada duas semanas, em setembro, outubro e novembro na Fábrica das Artes, sede do grupo Grupo Teatral Ta’lento – Foto: Arquivo / LIBERAL

Além de artistas e estudantes de teatro, os encontros também serão abertos a interessados no assunto. “A leitura dramática vem para formação de público. Ainda existe uma barreira grande de elitização do teatro. Mesmo fazendo a preços populares, tem a questão de se locomover, e não fica acessível para as pessoas nas periferias. A ideia não é ficar só no nosso mundinho, mas pensar em como ampliar, quebrar muros e criar pontes”, defende Porqueres.

Os encontros serão a cada duas semanas, ao longo de setembro, outubro e novembro. Não há obrigação de comparecer em todos, segundo o idealizador. A cada evento haverá atores e atrizes convidados. Para quinta-feira já estão confirmados os artistas Jotapê Antunes, Sérgio Costa e Élida Garcia. Grupos de outras cidades da região também poderão participar, segundo Porqueres.

“Queremos fortalecer laços que foram perdidos ao longo do tempo. Grupos novos surgiram, alguns antigos estão fora de cena por conta da pandemia e de questões financeiras. Vamos tentar juntar todas essas questões no espaço do Fábrica das Artes, e abrir para o público de maneira gratuita”, destacou Porqueres.

PROJETO ANTIGO. A ideia de um projeto que reflita e discuta teatro surgiu antes mesmo da pandemia, com o objetivo de aproximar os vários grupos da cidade. Com a retomada das atividades presenciais, a proposta foi colocada em prática pelo GTT.

“Sempre deve ter alguém do GTT participando dessas leituras. Estarei conduzindo essas trocas, como um mediador, jogando questões, mas abrindo para as pessoas que queiram perguntar, discutir”, explicou Porqueres.

O primeiro encontro será às 19h de 1° de setembro. Para participar, é preciso confirmar presença através do WhatsApp (19) 99191-7418.