Grupo Passim faz show em Santa Bárbara no domingo

O termo “passim” vem do latim e significa aqui e lá. O nome do grupo Passim explica bem a criação desse repertório original. Unindo referências da música brasileira e ibérica, o sexteto tem um som único que passa pelos fados portugueses, rasgueados espanhóis, modinhas, choros, modas de viola, cantorias nordestinas e marchas-rancho. O Passim se apresenta neste domingo (2), às 10h30, na Estação Cultural da Fundação Romi. A entrada é gratuita.

A peculiar formação traz Jacque Falcheti (voz e pandeiro) e Flávio Vasconcelos (arranjos, violão e voz) acompanhados por Melina Cabral (vibrafone, percussão), Jonas Moncaio (violoncelo), Rodrigo Müller (corne inglês e oboé) e Rui Kleiner (bandolim).

Show do grupo Passim será no próximo domingo na Estação Cultural da Fundação Romi – Foto: Lucas Pardal / Divulgação

O repertório tem arranjos escritos para cada instrumento, que transitam entre ritmos da cultura brasileira e suas linguagens, pensados para as histórias cantadas. O projeto reúne uma seleção de canções dos dois álbuns lançados pelo grupo. “Passim” (2016) foi gravado em Portugal, com participação de músicos portugueses e italianos. “Passim II” (2021) foi gravado no Brasil, com participação especial de Mônica Salmaso e Andrea dos Guimarães.

“O projeto também sintetiza as influências musicais mais marcantes do início da minha carreira: das canções caipiras cantadas em minha casa à música de Villa-Lobos, das cirandas e xotes dançados com meus amigos até o mestre Elomar. Acho que os anos de pesquisa das tradições musicais brasileiras junto com estudos da música erudita dançam nas notas que escrevi, uma a uma, nos arranjos dos dois discos e que temos o prazer de trazer tal como lá estão para os palcos, ao vivo”, disse o diretor artístico Flávio Vasconcelos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O grupo apresenta o projeto “Passim: 7 anos aqui e lá”, que celebra o aniversário do sexteto e foi premiado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com realização do Governo do Estado de São Paulo. O show na cidade tem apoio da Fundação Romi e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

“Com alegria, Passim comemora sete anos, com sete shows presenciais em sete cidades do Estado de São Paulo. Levar daqui para lá, trazer de lá para aqui, o grupo homenageia e reflete, de maneira crítica, sobre uma importante faceta da música brasileira, contando e cantando sua própria história ao passo que continua a escrevê-la”, defende a produtora executiva Vandreza Freiria.

Em cada cidade que passa, o projeto convida um artista local para abrir o espetáculo. A apresentação em Santa Bárbara d’Oeste terá participação especial de Do Prado, que reúne referências da MPB e beats da atualidade.