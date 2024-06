Grupo Parada Sertaneja realiza show na noite deste sábado na Festa de Carioba, em Americana

O grupo Parada Sertaneja - Foto: Reprodução

O grupo Parada Sertaneja será o responsável pela animação do público da Festa de São João Batista, em Carioba, na noite deste sábado (15). O evento terá início às 18h e é realizado na própria paróquia, na Rua da Igreja, 1.

O repertório do show será repleto dos chamados “modões”, as músicas sertanejas clássicas dos anos 1990. Além dos sucessos de décadas, o grupo também apresenta a música autoral “Carcanha de Sapo”.

“Esse é uma composição em homenagem ao radialista já falecido Toninho da Engenhoca, um ícone da Rádio”, contou o contrabaixista e produtor artístico do Parada Sertaneja, André Luís Giacomeli .

Essa não é a primeira vez que o Parada Sertaneja se apresenta na Festa de São João Batista, conhecida popularmente como “Festa de Carioba”. Para o grupo, é “sempre muito prazeroso estar de volta”.

“Nossa expectativa é muito grande, pois vamos apresentar um show com várias músicas que não fizemos no ano anterior”, disse André Luís. “O público pode esperar o que sempre oferecemos: nosso melhor”.

A Festa de Carioba segue por todas as sextas-feiras e sábados até o dia 29 de junho. Cada dia de evento recebe um show diferente, com atrações dos mais variados gêneros musicais.

Na próxima semana os gêneros rock e sertanejo dominam a programação. A banda Artéria Rock sobe ao palco na sexta, dia 21, enquanto a dupla Eduardo & Rafael agita o público no dia seguinte.

Os embalos serão do grupo Projeto Hits e do cantor Yago Rocha no último final de semana, que se apresenta nos dias 28 e 29 respectivamente.

O público ainda aproveita um cardápio variado no evento, que vai do prato tradicional da festa, o galeto, às comidas típicas de quermesse, como lanche de pernil, pastel e cuscuz.