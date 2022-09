Grupo Manada celebra 11 anos com apresentações em Americana

O Grupo Manada de Teatro, de Americana, celebra seu 11° aniversário com três apresentações gratuitas. “Ato Único – a caminhada dos elefantes” foi contemplado com a Lei Aldir Blanc. Não é necessário reservar ingressos, basta comparecer ao local.

Serão três ações performativas, uma nesta quinta (8) e duas nesta sexta-feira (9). O trabalho reflete a trajetória do grupo, fundado em 2011, de forma poética. As performances trazem representações através de símbolos como carta, convite e bilhete. O elenco de “Ato Único – a caminhada dos elefantes” é formado por Fábio Gianfratti, Fernanda Menezes e Júlia Pacheco. A direção é de Jotape Antunes.

A Casa de Dom Bosco, na Vila Mathiensen, recebe duas apresentações, ambas com cunho social e voltadas para crianças, adolescentes e o público em geral da comunidade. As apresentações serão na quinta e na sexta-feira, ambas às 15h30. O endereço é Rua dos Colibris, número 235. O encerramento será na sexta-feira, às 20h, no espaço 108yogashala, que fica na Rua Sete de Setembro, número 1505, no Centro.

“Fazemos um convite especial para que as pessoas venham contemplar e fazer parte da jornada desses elefantes, que tanto admiram o fazer artístico e fazem sua arte com tanto amor”, convidou Fábio Gianfratti.