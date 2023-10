Grupo de Americana conquista 2º lugar no maior evento de street dance da América Latina

“Ninguém acreditou na hora, pensamos que nem íamos pegar colocação”, revelou Anselmo Lima, coreógrafo responsável pelo grupo de dançarinos de Americana que conquistou o 2º lugar no “Hip Hop District”, o maior evento de street dance da América Latina.

A competição aconteceu em Jundiaí no último domingo (15), e premiou os pequenos dançarinos Amanda Bueno, Luara Ricardo, Nicolas Augusto e Matheus Soares na categoria hip hop juvenil de 10 a 12 anos. O evento, que perdurou quatro dias, reúne anualmente mais de três mil dançarinos e cerca de 30 mil espectadores.

Grupo de Americana conquistou o segundo lugar na categoria hip hop juvenil na maior competição da América Latina – Foto: Daniela Dalastra

“As crianças ficaram muito felizes e estão super empolgadas.

Foi um momento inesquecível”, disse o coreógrafo, que acompanha a evolução dos dançarinos há quase dois anos no Studio Authentic Arts.

A escola de dança competiu em diversos estilos com outros três grupos, que não chegaram ao pódio.

A coreografia que levou o grupo à segunda posição conta com as danças originais do hip hop, breaking popping e locking, estilos incomuns entre os jovens de hoje em dia, de acordo com Anselmo.

Mas a vitória não aconteceu apenas no domingo. A verdade é que a trajetória dos dançarinos no Hip Hop District teve conquista em “dose dupla”. A primeira aconteceu antes mesmo do evento, quando eles foram selecionados para participarem da competição.

O grupo precisou se inscrever para o campeonato e submeter um vídeo de dança para seleção. “Não é qualquer um que vai, se não passar na seletiva por vídeo, não entra na mostra”, explicou Anselmo.

ESFORÇO

Tanto a classificação para o Hip Hop District quanto a premiação na categoria foram fruto do esforço do grupo e coreógrafo. A rotina de ensaios foi marcada por dedicação, com encontros com duas horas de duração por três vezes na semana. Desafios também foram enfrentados.

Nos últimos ensaios do grupo antes da competição, as fortes chuvas que atingiram a região acabaram danificando o espaço utilizado para o aprimoramento da dança. O improviso foi a solução, passaram a treinar na casa uns dos outros e até mesmo em praças públicas.

O resultado, além da premiação, foi a vontade dos dançarinos em participar de mais campeonatos. Para isso, Anselmo busca apoiadores para que possam custear as despesas como transporte, alimentação e inscrição.

Só para participar do Hip Hop District foi gasto de R$ 200 a

R$ 300 em taxas para cadastro, valor conseguido através de familiares.

Para Anselmo, a premiação ficará marcada na história do município. “Fomos os primeiros a trazer essa premiação para Americana, e outras crianças com quem eles têm amizade já estão com muito interesse em fazer aulas de hip hop”.