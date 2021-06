De Hortolândia, grupo Da Campana Pra Fora faz live nesta quarta-feira

O grupo musical Da Campana Pra Fora planeja uma live nesta quarta-feira (16), às 20h, na página do CEMMH (Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia) no Facebook.

Grupo apresentará repertório eclético – Foto: Divulgação

Formado por instrumentos da família dos metais, como trompete, trompa, trombone de vara, bombardino e tuba, o grupo apresentará um repertório eclético, com música latina e sucessos de artistas do pop/rock brasileiro e americano.

O programa da live inclui as músicas “Dobrado Cisne Branco” (António Manuél do Espirito Santo), “As Vezes Si As Vezes No” (Julio Iglesias), “Vento Ventania” (Biquíni Cavadão), O Beco” (Os Paralamas do Sucesso), “My Girl” (The Temptations) e “Saideira” (Skank).