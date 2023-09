Grupo americanense de rap cristão lança música nesta quinta

O poder transformador de Deus é o tema do novo lançamento do Grupo Ressurreição, de Americana. A faixa “Transformação” estará disponível a partir desta quinta-feira (7) no canal do YouTube do grupo, lançada junto com o videoclipe oficial da música.

Grupo Ressurreição se espelha na transformação dos integrantes após a conversão ao cristianismo em nova faixa – Foto: Nei Dinastia / Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O novo single do grupo de rap retrata a transformação que os próprios integrantes tiveram em suas vidas depois da conversão ao cristianismo. Eles também se espelham na história de dois amigos que estavam viciados em crack nos anos 1990 e conseguiram se salvar. “Se a gente conseguiu e outras pessoas conseguiram, quem está escutando também consegue”, disse Daniel Ressurreto, uma das vozes do grupo.

O refrão deixa explícito que a mudança é possível. “Ela [música] fala que o mundão tá querendo te arrastar, satanás está aí, mas do outro lado está Jesus te chamando para essa transformação de vida”.

Mesmo abordando a fé em Cristo na canção, assim como em toda sua discografia, o trabalho do grupo é sútil com a palavra de Deus em suas composições, de acordo com Daniel.

O grupo, composto também pelos rappers Mathak e Mano Pernão e pelo DJ Fião, mostra o que os integrantes foram e o que são hoje como um exemplo a quem ouve “Transformação”, mas sem o objetivo de forçar a pessoa a seguir o caminho que prega.

O videoclipe é baseado nos nove círculos do inferno do livro A Divina Comédia, do escritor italiano Dante Alighieri. Foram adicionadas cenas gráficas que ilustram as camadas do abismo junto com palavras proféticas.

A ideia surgiu do produtor Rodrigo Art logo como forma de deixar o clipe mais impactante, e também para chamar a atenção da juventude para os poderes sobrenaturais

O propósito dessa escolha, segundo o produtor, foi para que os jovens que tiverem contato com “Transformação” possam entregar suas vidas a Deus ou, ao menos, pensem mais nas palavras de Cristo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Características. Antes mesmo da conversão, Daniel Ressurreto e Mano Pernão já eram rappers. O grupo surgiu entre o fim dos anos 1980 e começo de 1990 como “América Rap”, quando apenas dançavam hip hop. Pouco depois se tornaram o American Rappers, colocando as rimas em ação, e, mais tarde, o Face Obscura.

O Mano Pernão se converteu ao cristianismo no começo dos anos 2000 e, em seguida, foi a vez de Daniel. Independente da religião, o rap não podia parar. Três anos depois, a cena do gênero conheceu o Grupo Ressurreição, que agora tinha nas suas letras a palavra de Deus.

“Mudou pouca coisa”, disse Daniel sobre as composições do rap cristão comparadas às rimas antigas. De acordo com ele, as músicas que cantam há duas décadas continuam com a “pegada” do gênero, falando sobre problemas sociais e política, mas foram incrementadas com mais um pouco do que a Bíblia diz.

“As letras até antes de eu converter, porque eu na verdade nasci em um lar cristão, já tinham esses tipos de ensinamentos, então já havia essa pegada de apontar uma direção. O que mudou foi a questão de abordar um pouco mais o tema bíblico”, disse.