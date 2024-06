Grupo Alto Astral anima sábado da Festa de Santo Antônio com samba e MPB

A noite deste sábado (1º) da 124ª edição da Festa de Santo Antônio será animada pelo grupo americanense Alto Astral, que apresentará um repertório de samba e MPB. Os artistas compõem a programação da terceira semana de festividades, que seguem até o dia 16 de junho.

No repertório da noite, o público da festa ouvirá clássicos dos anos 1990, de artistas como Raça Negra, Benito de Paula, Demônios da Garoa e Adoniran Barbosa. Além disso, também serão tocadas algumas canções da MPB que seguem o ritmo do samba.

Os visitantes da festividade do padroeiro de Americana com certeza vão se familiarizar com as músicas do show, de acordo com o vocalista do Alto Astral, Anderson Bernardo. Isso porque o grupo trabalha com composições de sucessos tocadas em rádio e televisão.

“O público pode esperar de nós um ótimo samba, com muito profissionalismo e muita alegria, sempre em alto astral”, disse.

O Alto Astral tem 27 anos de história no mundo da música, com experiência em apresentações e na animação de eventos populares. Eles tocam pelo quinto ano consecutivo na festa, que está montada no estacionamento da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua.

“É sempre maravilhoso poder retornar àquele palco, até porque sou membro da comunidade e voluntário da festa”, contou Anderson. “Sempre fomos muito bem recebidos pelo Padre Valdinei e pela comunidade local”.

O terceiro final de semana da festa será encerrado pela banda Single Pop, no domingo (2). A reta final do evento terá no palco João Paulo e André, Vini Drummond, Grupo Samprazer, AR 40, Yago Rocha, Banda SP 304 e Dany e Diego.

O EVENTO. A 124ª edição da Festa de Santo Antônio reunirá ao todo 16 artistas no palco da quermesse. O repertório do evento neste ano vai do sertanejo ao pop rock, com atrações da região e da capital paulista. As festividades percorreram mais dois finais de semana.

O palco da quermesse também recebe as equipes das emissoras de rádio do Grupo Liberal (Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3), que serão responsáveis pela animação da festa, sorteios e promoções.

124ª Festa de Santo Antônio