Green Day Cover Brasil encerra Rock Day

O Rock Day de Americana terá encerramento com o aguardado Green Day Cover Brasil, que traz o punk da banda americana. O festival será realizado neste sábado (20), a partir das 14h30, no estacionamento da FAM (Faculdade de Americana). O evento tem apoio do LIBERAL.

A banda deve tocar a partir das 23h, trazendo os sucessos do Green Day. Os americanos estão em alta no país com a expectativa de seu show no Rock In Rio no dia 9 de setembro.

O Green Day Cover Brasil surgiu em 1998 no Grande ABC Paulista com os irmãos Guilherme e Conrado Lopes. De lá para cá, seguiram acompanhando a trajetória da banda. Em seus tributos, sempre trazem sucessos desde o primeiro álbum, “39/Smooth”, até singles atuais. Além das músicas, a performance do Green Day Cover Brasil completa o tributo.

O projeto já participou do programa “Famoso Quem?”, do SBT, que descobre covers de artistas. A banda está envolvida no lançamento de materiais inéditos e oficiais no Brasil, como o livro “Aproveite o Green Day”, da escritora americana Niki Lee, e também organiza o maior encontro de fãs da banda do país.

A programação do Rock Day ainda terá Shelly Simon – Cover Amy Winehouse, Queen Tribute Brazil, Los Krocomilos e Capitão Jack. Ao longo desta semana, o site do LIBERAL publicou um pouco sobre cada banda que se apresentará no evento.

EVENTO

O Rock Day chega à sua terceira edição atraindo um público apaixonado por rock ‘n’ roll. A expectativa é reunir entre duas e três mil pessoas. Além da programação de palco, haverá também food trucks, espaço de tatuagem, feira de vinil e de artesanato. A entrada de menores de idade será permitida com acompanhantes.

“Hoje são vários estilos musicais, mas onde você fala de rock, agrada. Ele leva todos os públicos. Você tem que se identificar com o estilo, não adianta só surfar em uma onda, e sigo acreditando muito no evento. Tive a oportunidade de vender esse projeto para outras cidades, mas prefiro criar outro e manter esse para Americana. Tanto que ele entrou no calendário municipal”, destacou o idealizador do Rock Day, Thiago Barreto, da Bokme Produções.

A Câmara de Americana aprovou em junho projeto de lei do vereador Lucas Leoncini (PSDB) que inclui o Rock Day no calendário oficial de eventos. A legislação segue agora para sanção do prefeito Chico Sardelli (PV).

“É um evento que cabe muito em Americana e tem tudo a ver com o estilo musical da Rádio Gold FM. Com certeza será um sucesso”, declarou o diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani.

Os ingressos estão à venda no Bluesteco Bar, na FAM e ainda no www.fastingressos.com.br. Eles custam entre R$ 40 e R$ 70, dependendo do lote, mas também há a opção de meia-entrada para quem se encaixa.