Gravado em Sumaré, filme é exibido em festival de Los Angeles

Filme se passa em um futuro distópico onde as armas foram liberadas no Brasil e as milícias cresceram exponencialmente - Foto: Divulgação

Gravado na cidade de Sumaré, o filme “O Segundo Homem” foi selecionado para a programação do LALIFF (Los Angeles Latino International Film Festival), mostra dedicada ao cinema latino. O filme estreou nos cinemas em janeiro e está disponível na plataforma de streaming Star+, da Disney.

O longa-metragem foi dirigido por Thiago Luciano, ex-morador de Sumaré que escolheu a cidade para as gravações como um retorno às suas origens. O elenco conta com nomes como Cléo Pires, Wolf Maya, Negra Li, Lucy Ramos, o próprio Luciano, além de moradores de Sumaré selecionados para compor a produção.

“O Segundo Homem” se passa em um futuro distópico onde as armas foram liberadas no Brasil e as milícias cresceram exponencialmente. O longa acompanha Miro (Anderson Di Rizzi), um homem que decide se alistar para proteger a família. Mas essa transformação acaba levando a guerra para dentro de sua própria casa.

Gravado em 2019, o filme teve gravações no prédio histórico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Horto Florestal, na represa do Marcelo, no Fórum, em escolas e outros espaços de Sumaré. Cerca de 80% das locações foram na cidade, mas também há cenas gravadas em São Paulo e em Paris, na França.

“O Segundo Homem” será exibido neste sábado (4), segundo a Prefeitura de Sumaré. De acordo com o produtor Beto Schultz, este é o primeiro festival internacional que o filme participa.

“Esta não é uma mostra competitiva, mas de exibição. Mesmo sem concorrer a prêmios, é gratificante observar esse crescimento e alcance que o longa tem conquistado, principalmente fora do Brasil. Além disso, o filme também está em destaque na plataforma Star+, da Disney, e deve entrar em outros festivais”, declarou Shultz.