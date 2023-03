‘Gratiluz’ traz humor místico para Americana neste sábado

A personagem Dra. Rosângela promete arrancar risadas da plateia com seu humor místico

O humorista Índio Behn apresenta no Teatro Paulo Autran, em Americana, o espetáculo “Gratiluz” neste sábado (11). Os ingressos estão à venda, e ao comprar antecipado todos pagam meia-entrada apresentando anúncio veiculado no jornal LIBERAL.

Humorista Índio Behn se apresentará no Teatro Paulo Autran – Foto: Divulgação

A personagem Dra. Rosângela promete arrancar risadas da plateia com seu humor místico. Adepta do “yoga vegano” e do “Rivotril gluten free”, a criação de Índio Behn costuma dar conselhos disfuncionais a seus pacientes, a quem apelidou carinhosamente de gratilovers.

Ela receita, por exemplo, um floral milagroso feito à base de cravo da índia, girassol e Lexotan, um remédio contra ansiedade. Entre suas recomendações está evitar a expressão “a cobra vai fumar”, pois, segundo ela, incentiva os animais a usarem substâncias tóxicas.

A apresentação será às 20h de sábado. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), mas até a véspera todos pagam meia.

A venda está sendo feita pelo site vargasingressos.com.br e na secretaria do Instituto Educacional de Americana. Mais informações pelo (19) 3478-9222 ou (19) 3478-9228.