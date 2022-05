Gran Cirque Brado pré-estreia neste domingo no Fábrica das Artes

O Fábrica das Artes, em Americana, recebe neste domingo (29) um espetáculo que promete arrancar riso em dobro da plateia. A pré-estreia de “Gran Cirque Brado” une dois grupos campineiros de circo, o Circo Caramba e a Damião e Cia. A apresentação será repleta de números de habilidade e comédia. Os ingressos estão à venda e o espaço é sujeito à lotação.

O Gran Cirque Brado, que dá nome ao espetáculo, foi fundado pelo patriarca Stoy Fallid. Ao longo de sua história, foi um circo quase bom e que quase fez muito sucesso. Mas seus anos dourados terminaram, e ele foi abandonado pelo público.

Gran Cirque Brado tem pré-estreia neste domingo – Foto: Nina Pires

Da antiga trupe, sobraram apenas os netos trigêmeos, o Palhaço Jerônimo (Thiago Dales, do Circo Caramba), Currupio (Rodrigo Nasser, da Damião) e a Palhaça Begônia (Fernanda Januzelli, também da Damião).

O trio permanece no circo, sonhando em voltar a ver a plateia lotada. Um dia, eles são surpreendidos pelo retorno do público. Animados com a nova chance, os irmãos vão fazer tudo o que sabem (e o que não sabem também) para realizar o melhor show de suas vidas e salvar o circo da falência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de contar o drama dos irmãos Fallid, o espetáculo leva em cena números de habilidades circenses, como música, acrobacia, arremesso de facas e mágica, todos feitos de maneira divertida e criativa. A trupe promete que o público será testemunha de momentos incríveis, inacreditáveis e hilariantes.

Concebido e dirigido por Thiago Sales, o espetáculo foi criado em 2021, durante a pandemia. Originalmente, contou com a colaboração dos artistas circenses Bruno Peruzzi e Júnior Taz, da MB Circo, e de Rodrigo Robleño. Em sua reestreia, renovou o elenco e as palhaçadas. O espetáculo é livre para todos os públicos.

ACONTECE

O espetáculo “Gran Cirque Brado” será apresentado neste domingo, às 19h, no Fábrica das Artes. Os ingressos custam entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através do WhatsApp (19) 99406-2990. O endereço é Rua Cícero Jones, 146, Vila Rehder, em Americana.