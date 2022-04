Gráfica do LIBERAL é cenário de filme

Estrutura foi usada para gravação de cenas do longa independente “Tração”, que tem no elenco nomes como Marcos Pasquim, Nelson Freitas e Fiuk

Na madrugada desta quinta-feira (31), a gráfica do Grupo Liberal foi transformada em set de filmagem. As gravações do filme independente “Tração”, do diretor americanense André Luís, registraram a máquina de impressão para representar a veiculação da notícia de uma competição de motocross. O elenco do longa tem nomes como Nelson Freitas, Marcos Pasquim, André Ramiro, Maurício Meirelles, Paola Rodrigues e Bruna Altieri.

O filme conta a história de cinco amigos que são convidados pelo político DiMello (interpretado por Nelson Freitas) a competir na Motoathlon, uma competição de motocross. Após a corrida, o grupo acaba caindo em uma cilada, e vai precisar de suas habilidades de motociclismo para escapar. Além do universo do motocross, o filme também vai abordar a temática da corrupção.

Durante a madrugada, gráfica foi transformada em set de gravação – Foto: Vinicius Santos / Divulgação

André Luís contou que o filme busca mostrar como a corrida organizada por DiMello alcançou repercussão, com cobertura na televisão e na mídia impressa. Para a gravação da cena, cerca de 100 exemplares foram impressos com a notícia da competição na capa.

“Essa cena no jornal foi fundamental, é muito diferente de pegar efeitos especiais e rolar a matéria na tela. Ver a linha de impressão com o Di Mello e o título da competição na capa agregou muito valor para o filme”, destacou o diretor.

Equipe de filmagem e os exemplares impressos durante a cena, noticiando a competição retratada no filme – Foto: Vinicius Santos / Divulgação

Nascido em Americana, André Luís morava próximo ao prédio do Grupo Liberal e foi assinante do jornal. Antes do envolvimento com a sétima arte, foi piloto de motocross e apareceu em várias reportagens no LIBERAL.

“Eu tinha um contato muito próximo com o jornal. Estou tentando trazer referências pessoais ao filme, então a primeira coisa que me veio à mente quando precisei gravar uma impressão foi fazer contato para buscar uma parceria”, explicou o cineasta.

O cabeçalho do LIBERAL aparece no filme, e o nome do jornal também será mencionado. Colaboradores da gráfica ajudaram na gravação da cena.

DESAFIOS

Com argumento de André Luís e roteiro de James Salinas, o filme teve sua primeira leitura em março de 2020, dias antes da pandemia ser decretada. As filmagens começaram em julho daquele ano, e a equipe buscou cidades com mais flexibilidade para dar continuidade ao projeto.

Gravação de cenas de “Tração” na gráfica do Grupo Liberal – Foto: Vinicius Santos / Divulgação

Investindo em cenas de ação, o longa tem inclusive uma cena pioneira na América Latina. Uma moto salta de paraquedas o Cânion Espraiado em Urubici (SC), que tem queda livre de 1,2 mil metros. Segundo André Luís, cerca de três meses depois o ator Tom Cruise realizou o mesmo tipo de salto para o novo filme do “Missão Impossível”.

O filme tem gravações nas cidades de Limeira, Piracicaba e Campinas – nesta última, houve várias sequências de ação, totalizando cerca de 30% das filmagens. O longa entra em suas duas últimas semanas de gravação, e a expectativa é fazer o lançamento no segundo semestre deste ano. O objetivo é lançar no cinema e na sequência em plataformas de streaming, que conta com negociações.

“O motociclismo não é só um meio de transporte, quem tem moto interpreta como um estilo de vida, e quando os motociclistas se encontram, se tornam família. Hoje são 30 milhões de motociclistas no Brasil, é um atrativo comercial muito grande”, defende o cineasta, que também assina como produtor executivo.