‘Gold In Concert’ une Elvis Presley e Whitney Houston em Americana

Show em tributo aos dois cantores acontece no próximo dia 25, no Teatro Municipal Lulu Benencase

A Rádio Gold FM 94.7 promove, no próximo dia 25, um concerto em tributo a dois ícones da música internacional: Elvis Presley e Whitney Houston. O evento acontece a partir das 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. Essa é a primeira edição do “Gold In Concert”.

A apresentação vai contar com as vozes de Bruno Alessandro e Raquel Odara, acompanhados pela Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana, regida pelo maestro Guilherme Mauad.

Evento começa às 19h30 – Foto: Divulgação

Os ingressos estão no preço promocional de R$ 15, mais um quilo de alimento não perecível, que será repassado para o Fundo Social de Solidariedade. A compra pode ser feita nas bilheterias do teatro ou por meio do site entravip.com.br.

Além das apresentações solo, haverá duetos ao longo do concerto, tanto nas músicas de Whitney como nas de Elvis, segundo o diretor artístico da Gold, Cris Corrêa.

“A ideia é trazer outras edições do Gold In Concert, sempre homenageando grandes nomes da musica brasileira e internacional, com a cara da Gold, dos clássicos que tocam na rádio”, afirmou.

Preparação

Segundo Mauad, houve meses de preparação para esse show, que vai homenagear dois artistas que nunca se apresentaram juntos. As tratativas começaram em janeiro.

O maestro Guilherme Mauad – Foto: Divulgação

“Preparar um show de tribuno a Whitney Houston e Elvis é um grande desafio, principalmente por ter de homenagear grandes cantores como eles, cantores que nunca se encontraram no palco. Então, preparar uma orquestra e cantores para que essa realização aconteça causa grande emoção e também grande responsabilidade. Não é fácil escrever as partituras desse concerto”, disse.

Ele apontou que trata-se de um evento “grandioso” para a região. Ainda de acordo com o maestro, todas as partituras são inéditas.

“Todos os arranjos foram construídos para esse concerto. Então, está ficando muito lindo, está ficando muito original. Isso também acaba motivando muito a gente e nos deixa muito ansioso para saber qual será a reação do público, pois tudo isso que estamos fazendo é para eles”, comentou.