Gold FM e FAM realizam primeiro concurso de bandas

Vencedor fará abertura do show das bandas Ira! e Capital Inicial no Paulínia Rock, além de receber um cachê de R$ 3 mil

As bandas Ira! e Capital Inicial se apresentam no Paulínia Rock no dia 25 de junho, e o show de abertura desse grande evento será escolhido através de um concurso promovido pela Gold FM 94,7 e pela FAM (Faculdade de Americana). O 1° Concurso de Bandas FAM está com inscrições abertas até 15 de maio.

Podem participar bandas ou artistas de rock ou seus subgêneros, tanto covers quanto autorais. Para se inscrever, é necessário enviar um vídeo ou áudio e preencher um formulário com informações do grupo musical.

Diretor de programação da Gold, Cris Corrêa destacou que o concurso é uma boa oportunidade para as bandas da região – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Haverá uma votação popular online entre 17 e 29 de maio. As cinco bandas mais votadas vão para a final, que será realizada em um show, em data e local a ser definido. Cada banda vai apresentar duas músicas durante o evento, e a vencedora será escolhida por um comitê técnico.

A que ficar em primeiro lugar levará um cachê de R$ 3 mil para abrir o Paulínia Rock. As que ficarem em segundo e terceiro lugar receberão R$ 1 mil. O quarto e quinto lugar vão receber R$ 500. As finalistas também serão entrevistadas na programação da Gold FM 94,7. Diretor de programação da Gold, Cris Corrêa destacou que o concurso é uma boa oportunidade para as bandas da região.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É uma boa divulgação para as bandas de pop rock. Tem muita gente boa nesse meio que não tem muito espaço e lugar para tocar. A Gold é a única que toca esse estilo na região, e se a música da vencedora for legal e estiver no padrão da Gold, quem sabe até pode ser executada na programação”, disse Corrêa.

As bandas interessadas em participar do 1° Concurso de Bandas FAM podem acessar o regulamento e se inscrever através do link conteudo.vestibularfam.com.br/concurso-de-bandas. O Paulínia Rock será realizado em 25 de junho, no Espaço Premium Paulínia.