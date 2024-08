Pitty e Gloria encerram Santa Bárbara Rock Fest neste domingo

O encerramento da edição de 2024 do Santa Bárbara Rock Fest acontece neste domingo (25), no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. Para fechar o festival com chave de ouro, o palco principal receberá os shows da banda Gloria, às 17h30, enquanto Pitty será a responsável pela saideira, a partir das 20h30.

Formada em 2002, a banda paulistana de metalcore Gloria já subiu ao palco do Rock in Rio e promete uma apresentação de peso no Rock Fest. O grupo, inclusive, publicou nas redes sociais, na última segunda-feira, um vídeo se preparando para o show em Santa Bárbara.

Banda Gloria abre o último dia de Rock Fest – Foto: Divulgação

“Sempre temos as melhores expectativas, o palco é nossa vida. Santa Bárbara pode esperar um show com muitos hits e clássicos do Gloria. E claro, muito peso e rock”, disse o vocalista Mi Vieira em entrevista ao LIBERAL.

“A nossa relação com nossos fãs sempre foi primordial e algo necessário para o crescimento da banda. Acredito que esse tipo de relação ajuda muito. Os fãs levam a banda de boca a boca, e isso é um dos segredos para o crescimento real de uma banda”, completou o músico.

Novidades no repertório

No repertório, os fãs podem esperar os sucessos “Minha Paz” e “Vai pagar caro por me conhecer”, assim como as novas músicas da banda “Coração Codificado” e “Convencer”, lançadas em novembro do ano passado. Além disso, Mi deixou aberta a possibilidade de um novo trabalho entrar no setlist.

“No final deste mês de agosto iremos lançar nosso novo single, que se chama ‘Um Segundo, Um Nunca Mais’. Essas músicas que estamos lançando, através de single, no final do ano irão se tornar um álbum novo do Gloria. Fiquem ligados”, disse. A música citada pelo vocalista estará disponível na próxima quinta-feira (29).

Pitty

Encerrando com chave de ouro o Rock Fest, a cantora baiana Pitty sobe ao palco para apresentar grandes sucessos de sua carreira que, assim como a do Gloria, teve início no começo dos anos 2.000. Esse será o retorno da artista ao município após quase dois anos. A última vez foi na Virada SP de 2022, quando Pitty lotou o Complexo Usina Santa Bárbara – na ocasião, ela também foi a última apresentação do festival.

Pitty fará show de encerramento do Rock Fest – Foto: Stephanie Hahne/Divulgação

Em abril, a artista encerrou a turnê “ACNXX”, em celebração aos 20 anos do álbum “Admirável Chip Novo”, o primeiro da carreira de Pitty. A turnê superou a marca de 80 shows e reuniu 1,5 milhão de pessoas, de acordo com a produção da cantora. O trabalho foi registrado em um show em Salvador, cidade natal da roqueira, e virou DVD.

Agora, Pitty retorna à estrada para apresentar os grandes sucessos da carreira, de diferentes álbuns. “Anacrônico”, “Serpente”, “Te Conecta”, “Máscara”, “Me Adora” e “Equalize” são algumas das músicas que estarão no repertório da artista no Rock Fest. “Equalize”, inclusive, soma 121,9 milhões de reproduções no serviço de streaming Spotify.

*Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira.