Glen Powell é Assassino Por Acaso em novo filme

O “novo” galã de Hollywood Glen Powell vive um matador de aluguel no filme “Assassino Por Acaso”, que chegou aos cinemas neste Dia dos Namorados. No clima de romance, o ator vive uma história de amor com Adria Arjona em um longa que é, na verdade, uma comédia de ação inspirada em uma história real.

Glen interpreta Gary Johnson, um professor que vive uma vida aparentemente tranquila, dando aulas e trabalhando meio-período com a polícia de Nova Orleans. A calmaria se esvai quando ele tem que, abruptamente, se passar por assassino de aluguel para ajudar a corporação a prender aqueles que o contratam.

Gary sempre seguiu à risca o protocolo do seu trabalho disfarçado, até o dia em que ele precisou ajudar uma mulher chamada Madison (Adria Arjona), que desesperada tentava fugir do seu marido abusivo.

Antes um professor “certinho”, agora ele se vê encarnando uma das suas falsas personas, apaixonando-se pela mulher e flertando com a possibilidade de se tornar de fato um criminoso.

O professor e agente disfarçado da polícia realmente existiu. O verdadeiro Gary Johnson lecionava psicologia em uma universidade em Houston, enquanto também trabalhava para a corporação policial.

Ele assumia diferentes identidades e se tornava um assassino de aluguel com o mesmo pretexto do filme: prender os mandatários de crimes de assassinato.

Gary se encontrava com os interessados pelo serviço e colhia confissões das pessoas. Durante seu trabalho, realizado na década de 1990, ele colaborou com mais de 60 prisões.

Um de seus casos foi inspiração para a construção do filme e da história de Madison, uma mulher que realmente sofria abusos do marido e só via a morte do homem como opção para a liberdade.

Na vida real, o agente deixou seu disfarce de lado ao ver a situação de vulnerabilidade da mulher. Ela foi encaminhada para uma agência de serviço social para que assim pudesse terminar o relacionamento de forma segura.

Uma parceria de longa data

Esta é a quarta parceria entre Richard Linklater e Glen Powell, que expandem a relação entre diretor e ator e se juntam no roteiro do longa.

O primeiro trabalho dos dois texanos juntos foi no filme “Nação Fast Food – Uma Rede de Corrupção”, lançado em 2006.

“Eu tinha 14 anos quando trabalhei com Rick pela primeira vez. E naquele momento eu pensei ‘Meu Deus, ele é um dos melhores. Estou em um set de um filme do Richard Linklater’ e agora, 20 anos depois, vejo o Rick da mesma forma”, disse Powell

Rick foi indicado cinco vezes ao Oscar, além de ter vencido duas vezes o Bafta e duas vezes o Globo de Ouro.

