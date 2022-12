Geraldo Azevedo e Chico César se apresentam em Santa Bárbara

Dois grandes nomes da música brasileira, Chico César e Geraldo Azevedo se apresentam às 22h deste sábado no Complexo Usina Santa Bárbara, na Virada SP. Eles trazem o projeto “Violivoz”, em que fazem uma celebração de suas trajetórias artísticas. O show é gratuito, assim como toda a programação da Virada SP. Veja as atrações no site do LIBERAL.

“Violivoz” nasceu de um encontro informal na casa de Chico César, logo após o lançamento do EP “É o Frevo, É Brasil”, de Geraldo Azevedo. “Ficamos tocando juntos e surgiu a vontade de levar esse encontro para o palco em algum momento”, contou Geraldo Azevedo ao LIBERAL.

A previsão era lançar a turnê em maio de 2020, mas por conta da pandemia ela só aconteceu em outubro de 2021. Este ano, mais shows foram adiados por conta da Ômicron, mas em maio retornaram para a estrada com a agenda cheia. Aos 77 anos, Geraldo Azevedo destacou a emoção de realizar shows.

“O palco é a coisa mais importante na vida de um músico, é o seu lugar de interação com o público. Sem ele, não somos nada”, declarou o músico. “Tem sido maravilhoso. Chico César é um grande artista e é um prazer enorme somar com ele no Violivoz”, finalizou Geraldo Azevedo.

Chico César tem em Geraldo Azevedo uma de suas maiores influências musicais, e lembrou que sua composição “Pensar em Você” foi inspirada em “Dia Branco”. “Nós temos o violão como base, o que nos dá um universo harmônico e melódico parecido, porque a gente bebe muito da música nordestina. Fazer música sozinho é bom, mas tocar junto é melhor. ‘Violivoz’ é uma grande celebração, proporciona um passeio por nossas músicas e pelo afeto mútuo”, afirmou Chico César sobre a parceria.

O público pode esperar neste sábado um show que passeia pela trajetória artística dos dois músicos. “A grande guia desse projeto é a amizade. Selecionar o repertório foi o mais difícil, pois somos dois compositores com um repertório autoral muito extenso. Criamos um diálogo entre nossas canções, escolhemos as músicas para o repertório estimulados por esse grande carinho que nos une. As canções de Geraldo que eu tenho vontade de cantar, de tocar com ele, as minhas canções que Geraldo tem vontade de tocar comigo, e isso obviamente coincide bastante com o gosto do público, porque somos público um do outro”, finalizou Chico César.

HISTÓRIA. O pernambucano Geraldo Azevedo marcou seu nome na música brasileira com canções de protesto na época da ditadura militar. O paraibano Chico César alcançou repercussão nacional com suas canções autorais na década de 1990, e um de seus primeiros sucessos foi a música “Mama África”.