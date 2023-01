‘Gato de Botas 2: O Último Pedido’ chega aos cinemas da RPT amanhã

O Gato de Botas vai contar com a ajuda da sua ex-parceira e arqui-inimiga Kitty Pata Mansa e do vira-lata Perro para restaurar suas vidas perdidas - Foto: Divulgação

O amado personagem Gato de Botas volta às telas de cinema para viver aquela que pode ser sua última aventura. “Gato de Botas 2: O Último Pedido” estreia nesta quinta-feira (5), quase 12 anos após o primeiro filme do felino, que foi apresentado ao público na franquia “Shrek”.

A paixão do Gato de Botas (dublado na versão original por Antonio Banderas) pelo perigo vai cobrar seu preço.

O felino fora da lei é informado pelo caçador de recompensas Lobo Mau (que tem a voz do brasileiro Vagner Moura) que já gastou oito de suas nove vidas, e pode estar vivendo seus últimos dias.

Mas o Gato de Botas tem esperança de reverter essa contagem. Ele embarca rumo à épica Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos e restaurar suas vidas perdidas. Com apenas uma vida sobrando, vai precisar de companhia nessa empreitada.

A importância da amizade é um dos motes do filme. Na história, o Gato de Botas vai pedir ajuda à sua ex-parceira e arqui-inimiga Kitty Pata Mansa (com voz da atriz indicada ao Oscar Salma Hayek). Indo contra seus instintos, a dupla felina ainda vai contar com o vira-lata Perro (Harvey Guillén), um companheiro tagarela e otimista.

Com produção da DreamWorks Animation e distribuição da Universal Pictures, “Gato de Botas 2: O Último Pedido” deve abrir novos caminhos. A equipe de produção da animação do longa buscou traçar um caminho sutil deste filme para o universo Shrek, tentando surpreender o público com algumas referências à franquia original.

“Este é um novo visual para os personagens do mundo Shrek. Sentimos que é o equivalente a colocar esses personagens em uma pintura, em um livro ilustrado de contos de fadas. O Gato de Botas é um conto de fadas, então vamos colocá-lo no mundo ao qual ele pertence – um estilo pictórico e ilustrado. Você vê todos os detalhes vívidos e precisos que associamos à animação em CG (computação gráfica), mas tudo se desvanece em pinceladas à distância”, disse o desenhista de produção, Nate Wrag, à distribuidora.

NACIONAL. O time de dubladores para a versão brasileira conta com Alexandre Moreno, que volta como o Gato de Botas; Miriam Ficher, que dá voz à Kitty Pata Mansa;

Marcos Veras como o cão Perrito; Giovanna Ewbank como Cachinhos Dourados; e Sérgio Malheiros como Bebê Urso.

Durante a CCXP 2022, realizada em dezembro, a Universal Pictures apresentou um painel especial do longa-metragem. Os dubladores Alexandre Moreno e Marcos Veras participaram do evento para divulgar a nova produção. “A dublagem brasileira é valorizada no mundo todo, por isso precisamos dar cada vez mais espaço aos nossos dubladores”, declarou Veras, que dubla o personagem Perrito, durante o painel.

O personagem Gato de Botas apareceu pela primeira vez em “Shrek 2” (2004), onde roubou a cena. Presente nas duas sequências seguintes da franquia, ganhou seu próprio filme em 2011, que foi indicado ao Oscar de Melhor Animação no ano seguinte. Os filmes do universo “Shrek” e “Gato de Botas” arrecadaram juntos mais de US$ 3,5 bilhões em todo o mundo. Com 102 minutos, “Gato de Botas 2: O Último Pedido” tem classificação indicativa livre.