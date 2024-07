‘Gaslight’, última peça de Jô Soares, chega em Americana neste domingo

Com texto e direção do dramaturgo, montagem retrata um relacionamento tóxico entre marido e mulher

O último trabalho de Jô Soares no teatro chega em Americana neste domingo (28). “Gaslight – Uma Relação Tóxica”, uma das peças de maior sucesso da história da Broadway, será realizada no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 19h. Os ingressos já estão à venda.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Baseada no filme homônimo sobre abuso psicológico nos relacionamentos afetivos, a peça retrata um casal em conflito. Jack (Giovani Tozi) desconfia que sua esposa Bella (Érica Montanheiro) esteja louca.

Ela teme pela própria saúde mental, pois reconhece que tem agido de forma estranha. Com a ajuda de um inspetor bem-humorado, Bella é provocada a desvendar os mistérios de sua loucura.

Gaslight acompanha a história de Bella, que está possivelmente louca, e de seu marido Jack – Foto: Priscila Prade

No início do casamento Jack se mostrava doce e apaixonado. No entanto, sob a alegação de que sua mulher Bella sofre de algum tipo de desequilíbrio mental, revela-se um homem impaciente e menos cordial.

A esposa sente que está ficando louca, mas, ao buscar o amparo do companheiro para lidar com a suposta doença, encontra apenas a resistência do homem, que justifica não ter mais forças para lidar com a situação.

A complicação do diagnóstico de Bella é acompanhada de perto pela fiel governanta Elizabeth (Mila Ribeiro) e pela jovem e extrovertida Nancy (Maria Joana), a nova arrumadeira do casarão.

Ralf (Gustavo Merighi), um inspetor de polícia, possui uma ligação curiosa com a casa, agora habitada pelo casal. Essa relação pode despertar fantasmas do passado que ainda habitam os cômodos com seus segredos, e podem revelar grandes surpresas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O texto de sucesso é datado de 1938, mas a temática da peça é mais do que atual, de acordo com o produtor, idealizador e ator de Gaslight, Giovani Tozi.

O termo “gaslighting” foi a palavra mais pesquisada no Google em 2022 e refere-se a uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas.

“A gente fala [sobre gaslighting] hoje em dia, no trabalho e na família tem muito isso, que é você ir fazendo sistematicamente algumas coisas que você vai fragilizando a outra pessoa e aí você consegue aquilo que você quer”, disse.

A assinatura de Jô Soares

O espetáculo é originalmente um suspense policial e já foi encenado ao redor do mundo seguindo o gênero proposto. A versão brasileira, que marcaria a volta de Jô aos palcos como diretor, tem um toque característico do também apresentador: o humor.

O processo de criação de “Gaslight – Uma Relação Tóxica” começou ainda em 2018 em uma noite de cinema no apartamento de Jô Soares, segundo Giovani.

Na ocasião assistiram a versão cinematográfica, de 1944, estrelada por Ingrid Bergman. Ali o produtor propôs a ideia do espetáculo e o dramaturgo aceitou.

Giovani conta que antes de montarem a peça, pesquisaram todas as montagens já realizadas, algo que o próprio Jô gostava e costumava fazer.

“Nunca colocaram humor nessa história e Jô Soares, muito íntimo desse gênero, ele coloca [na peça]. E aí eu digo para você, ele não inventa coisas, é a maneira dele de traduzir e adaptar [o texto]”, disse.

Outro toque especial dado pelo dramaturgo para a peça foi uma teia de aranha de 14 metros disposta no cenário.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Jô falava o seguinte: quem está dentro de uma relação tóxica, não percebe que está, porque ela está tão acostumada com aquilo”, contou o produtor e ator. “Ela está presa numa espécie de teia e está sendo alimentada e presa dentro daquilo”.

A encenação já estava toda idealizada, inclusive o cenário, quando Jô partiu. Ele só não viu os atores caracterizados – o que aconteceu no ensaio fotográfico de 5 de agosto, evento que o diretor acompanharia por vídeo, do hospital onde estava internado.

INGRESSOS. Os ingressos para “Gaslight – Uma Relação Tóxica” estão à venda na bilheteria do teatro e no site www.entravip.com.br. Os valores variam de R$ 60 a R$ 120.

Gaslight – Uma Relação Tóxica

Data e horário: domingo (28), às 19h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana