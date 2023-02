Frevo premiado, de compositor de Nova Odessa, é lançado nas plataformas digitais

O premiado frevo “Sem Perder Tempo”, composição do músico Marcelo Louback, morador de Nova Odessa, será lançado nas plataformas digitais na segunda-feira (27). A faixa sairá nos perfis do selo Instituto Anelo nos streamings de música, como Spotify, Deezer e Apple Music.

“Sem Perder Tempo” venceu na categoria Música Instrumental do Festival de Música 100 anos de Rádio no Brasil, realizado pela Rádio MEC e Rádio Nacional em dezembro. O concurso teve mais de mil inscritos e premiou as melhores composições em cinco categorias através de voto popular e de comissão técnica.

A composição “Sem Perder Tempo” é um frevo instrumental moderno, tanto na harmonia quanto no compasso, o que o distingue de um frevo tradicional. Saxofonista, flautista, compositor e arranjador, Louback contou que a composição reflete sobre a correria do dia a dia.

A obra é uma composição do músico Marcelo Louback, morador de NO – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O músico é membro da Banda Sinfônica de Nova Odessa Professor Gunars Tiss desde 1993, e da Banda Municipal de Americana Monsenhor Nazareno Maggi desde 1998, além de integrar a Orquestra Anelo e o Anelo 6teto, dois grupos artísticos ligados ao Instituto Anelo.

Com formação clássica e popular, Marcelo Louback participou de festivais, gravações, programas de TV e espetáculos de teatro – entre eles,

“O Beijo da Mulher Aranha”, com Claudia Raia. Também já se apresentou com artistas como Chico César, Mônica Salmaso, Mazinho Quevedo e Toquinho.

Em entrevista ao LIBERAL concedida na época da premiação, Louback contou que a música foi uma maneira que encontrou para superar a gagueira.

“Foi como se colocassem um universo no meu colo e falassem: faça o que quiser com ele. Encontrei uma forma de me expressar, mas não em palavras. Na música, você precisa pensar antes de tocar, e comecei a fazer esse processo”, contou o músico.

A gravação de “Sem Perder Tempo” foi realizada pelo Instituto Anelo, uma associação civil sem fins lucrativos de Campinas. Um videoclipe com a gravação já está disponível no YouTube do Instituto Anelo.

Com arranjo do próprio autor, a gravação contou com a participação de Louback no saxofone, Guilherme Ribeiro no acordeon, Josias Teles no baixo, Josimar Prince no violão e Léo Pelegrin na bateria.