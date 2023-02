Fresno lança novo remix e anuncia show na região

Ressignificando as próprias canções, a Fresno lançou dois remixes de canções de seu último trabalho, o álbum “Vou Ter Que Me Virar”, de 2021. O trio anunciou um show na região em março dentro das novas datas de sua turnê, que leva o mesmo nome do disco.

Os músicos Lucas Silveira (vocal e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) encontraram no remix um caminho para explorar novas possibilidades, atribuindo acordes de funk, psy trance, drum and bass e até dubstep às composições.

Músicos da Fresno encontraram no remix novas possibilidades de acordes – Foto: Camila Cornelsen / Divulgação

Já foram três partes do projeto e o lançamento mais recente foi em 3 de fevereiro. Chamado “VTQMV RMXS 03”, traz remixes das faixas “Casa Assombrada” e “6H34 (Nem Liga Guria)”.

“Fazer remix é sempre uma responsabilidade, principalmente quando o assunto é uma banda que a gente curte. Busquei bastante inspiração nas minhas próprias referências de produção para ter tanto do meu mundo quanto do deles”, comentou a produtora musical Nath, responsável pela nova versão de “6H34 (Nem Liga Guria)”.

Já a música “Casa Assombrada” tem produção assinada pelo duo BADZILLA, formado pelos produtores musicais Tuti AC e LAN, também conta com a cantora Ashira com o rapper SD9. Em uma combinação dos gêneros grime e hyperpop, o single se descola das raízes no rock em direção ao universo do hip hop.

“Buscamos sair da nossa zona de conforto com esse som. A vontade de fazer um remix de ‘Casa Assombrada’ já existia e, conversando com o Lucas, ele comentou sobre a ideia de ter uma pessoa do rap na faixa. Foi então que começamos a construir a sonoridade, caminhando com a música para uma batida mais acelerada. Trazer a Ashira e o SD9 pra somar na faixa foi a cereja do bolo”, explica LAN.

FESTIVAL. A Fresno e o CPM 22 serão atrações do Brasuca Rock Festival, que acontece dia 4 de março no Campinas Hall. Os ingressos já estão à venda, com opção de entrada solidária a preço promocional.

Os ingressos para o Brasuca Rock Festival estão sendo vendidos no site www.multiingressos.com.br, e custam R$ 80 (pista meia-entrada), R$ 90 (pista ingresso solidário), R$ 150 (camarote) e R$ 160 (pista inteira).

O Campinas Hall fica na Rua Armando Strazzacappa, 130, Fazenda Santa Cândida. Mais informações sobre o festival estão disponíveis no brasucabar.com.br.