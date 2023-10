Folclore brasileiro é inspiração de livro de horror de morador de Americana

O medo proposto pelas histórias do folclore brasileiro será atenuado no livro de horror “A voz da floresta & outros contos”, do morador de Americana Pedro Pucci. A obra é uma antologia de 10 contos baseados nos tradicionais mitos e lendas da cultura do País.

O livro é um folk horror, ou terror folclórico em tradução livre. O subgênero do terror usa a cultura popular para invocar medo e maus presságios, com elementos como cenários rural e temas relacionados ao paganismo, religião e superstição.

Livro de horror de escritor de Americana tem inspiração no folclore brasileiro – Foto: Marcelo Rocha/LIBERAL

Personagens já conhecidos como a sereia Iara, Caipora e Saci Pererê são algumas das figuras folclóricas que aparecem entre as páginas do livro. Apesar de desconexas, as histórias que compõem os capítulos de A Voz da Floresta se passam no mesmo universo, que é o Brasil Colonial, e um vilão em comum permeia praticamente todas as tramas: o homem branco devastador.

De acordo com o escritor, a escrita que envolve o folclore brasileiro da obra se desprende da tradicional e conhecida de Monteiro Lobato, e se assemelha ao estilo de H .P. Lovecraft – escritor estadunidense que revolucionou o gênero de terror.

Um dos maiores desafios para desconstruir o imaginário popular dos personagens para uma nova caracterização foi em relação a Cuca, segundo Pedro.

“Ela é aquela bruxa do mato que tem o formato de uma cabeça de jacaré. Então, como que eu consigo distorcer isso para ficar um pouco mais ameaçador? Então, nasceu daí ‘Capricho Diabólico’, que é um conto horripilante onde eu apresento a minha cuca”, contou o escritor.

O conto é inspirado na música Capriccio Diabolico, de Mario Castelnuovo-Tedesco. A sonoridade como base para a escrita faz parte do processo criativo de Pedro. “Eu sou uma pessoa muito auditiva, eu consigo transpor a audição para o que eu escrevo. Então, quase tudo que eu escrevo veio de uma música. Ela está contando uma história, mesmo se for apenas instrumental”, disse.

O conto “Sinhazinha” foi inspirado na canção “Sinhá”, de Chico Buarque. “É uma música muito poderosa, que beira a genialidade”.

Ilustrações do livro podem ser adquiridas

“Quando as formas me faltam no lápis, a escrita me apetece, quando as palavras me faltam, vem a arte”, disse o escritor. Com influência de Maurício de Souza na leitura e na escrita, Pedro também faz do desenho uma expressão artística.

Pedro Pucci também produziu ilustrações autorais com figuras que aparecem na obra – Foto: Marcelo Rocha/LIBERAL

Para o seu primeiro livro, As Vozes da Floresta, ele desenvolveu pôsteres com ilustrações de seis criaturas presentes na obra, dentre elas uma original da obra, o Xangô Carapreta. Os desenhos podem ser adquiridos direto com o escritor através do instagram @pedro_pucci.

O livro físico e digital está disponível para compra na Amazon, Loja Americanas, Submarino, Shoptime e Livraria Cultura. Para moradores de Portugal e Estados Unidos, o e-book é encontrado na Wook e Barnes & Nobles, respectivamente.