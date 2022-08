Flashback do Julião recebe DJ Vadão para uma viagem no tempo

O Flashback do Julião realiza nova edição neste sábado (6) com um convidado especial. Vindo direto das noites paulistanas, o DJ Vadão promete uma viagem musical pelas décadas de 1970, 1980 e 1990, trazendo também alguns sucessos do início dos anos 2000. O evento será realizado às 21h no Gaia Social Hall e os ingressos já estão à venda. O Flashback do Julião tem apoio do LIBERAL.

Vadão tem 41 anos de trajetória como DJ e 20 como produtor de eventos. “Trabalhei em muitas casas importantes de São Paulo e acompanhei o surgimento de vários ritmos musicais. Busco colocar toda essa experiência na festa. Vou do disco ao rock and roll, do rock nacional ao new wave, uma grande salada de ritmos que fizeram muito sucesso”, disse ao LIBERAL.

Vadão tem 41 anos de trajetória como DJ e 20 como produtor de eventos – Foto: Marcos Oliveira / DIvulgação

Mas uma noite de flashback animada pelo DJ Vadão vai além dos tradicionais chavões. “Busco algumas músicas que fizeram sucesso na época e andam esquecidas. O papel do DJ que toca flashback não é só tocar música, tem que surpreender as pessoas”, defende Vadão.

Ele destacou que um dos diferenciais do Flashback do Julião é que o público poderá acompanhar o clipe das músicas tocadas. A parceria entre o DJ Vadão e Julião já tem cerca de cinco anos.

“Gosto muito de estar no Flashback do Julião porque toco praticamente sozinho a noite toda. Consigo contar uma história musical, com começo, meio e fim, com as transições e de forma bem homogênea”, afirmou o DJ.

Morador da capital paulista, ele viaja o país todo para tocar em festas. O DJ já foi residente em algumas das mais tradicionais casas noturnas de São Paulo, como Toco, Contramão, Roof, Columbia, Cabral, Overnight e The History.

Vadão também abriu vários shows nacionais e internacionais, como Information Society, Technotronic, KC and the Sunshine Band, Kool & the Gang, Tears for Fears, Jimmy Bo Horne, Rick Astley, Sister Sledge e Shalamar. Ele foi escolhido para o cruzeiro comemorativo de 30 anos do Roupa Nova. O DJ também já tocou nos Estados Unidos, Japão, Jamaica e Guiana Francesa.

ACONTECE

O Flashback do Julião com o DJ Vadão acontece neste sábado, às 21h, no Gaia Social Hall. O endereço é Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 443, Jardim Terramérica I, em Americana. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 70. A entrada e as mesas podem ser compradas nos pontos de venda – Jornal LIBERAL, Posto Shell Americamania, Amitié Boulangerie e Padarias Amizade. Aniversariantes do mês de agosto têm entrada franca. Mais informações no jornal LIBERAL, através do (19) 98112-3939.