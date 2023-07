FLAAM lança 3º Concurso Literário Prêmio Magali Berggren Comelato

Juliano Schiavo (Flaam), Ivan Ferreira (Concurso da Flaam), Lucas Medina (Concurso da Flaam), Valéria Mestre (Editora Adonis) e Márcia Tomiyama (Flaam) - Foto: Divulgação / Flamm

A FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) lança na próxima segunda-feira (31) o 3º Concurso Literário Prêmio Magali Berggren Comelato. Com o objetivo de estimular a escrita em adolescentes do 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, o concurso também vai selecionar 50 textos para serem publicados em um e-book produzido pela Editora Adonis, apoiadora desta edição junto a Diretoria de Ensino de Americana.

O tema da 3ª edição do concurso é “conto de mistério ambientado em território brasileiro”.

Os interessados em participar podem se inscrever a partir de segunda no blog do Flamm (concursoflaam.blogspot.com). Para participar do concurso é preciso ser aluno regularmente matriculado e produzir um texto do gênero conto, com até 3 mil caracteres já contando com espaço.

Além da seleção dos textos que participarão do e-book, realizada por um Comitê Editorial, serão premiados os três primeiros classificados com certificados, kits literários e visita ao parque gráfico da Editora Adonis.

A comissão do Concurso Literário da FLAAM ainda pode oferecer outros prêmios de acordo com a disponibilidade.

A escolha da temática do concurso deste ano aconteceu por ser pouco abordada nas escolas. “O que se fala, quase sempre, é de clássicos do romance e da poesia. Além disso, ao ambientá-lo no Brasil, é possível unir lendas e histórias orais pouco exploradas nos livros”, disse o coordenador do concurso Lucas Medina, que está ao lado de Ivan Lúcio Ferreira na empreitada. Para os organizadores da feira literária, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama, o concurso é uma forma de despertar a paixão pela escrita e leitura nos adolescentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

HOMENAGEM. A 3ª edição do concurso literário recebeu o nome de Magali Berggren Comelato, que, em vida, foi diretora executiva da Editora Adonis, da Adonópolis, e membro do Espaço Literário “Nelly Rocha Galassi”. Ela também presidiu o Conselho Municipal de Cultura de Americana.

Por meio da Editora Adonis, priorizou revelar o talento de escritores e ilustradores de Americana e região, sempre movida pelo desejo de que a literatura abraçasse crianças e adolescentes, além das escolas e das famílias. E não apenas por meio dos livros, mas também pela experiência que eles são capazes de proporcionar.