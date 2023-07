FLAAM 2023 abre inscrições para escritores e artistas

Estão abertas as inscrições para a 3ª FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana). A nova edição da feira será nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Atividades do SESI Americana. Para se inscrever é preciso acessar o edital disponível no link https://forms.gle/D2eoEmfxiDcWE64w9. O prazo vai até o dia 10 de agosto.

Juliano Schiavo e Marcia Tomiyama são os organizadores da FLAAM – Foto: Divulgação



Para participar é necessário acessar o link de inscrição, ler e concordar com o regulamento, e efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 25. Estão isentos da taxa os artistas que irão se apresentar somente no palco (músicos, dançarinos, atores, etc), além de grupos representantes de escolas públicas (municipais e estaduais).

Podem se inscrever na 3ª FLAAM escritores e poetas, artistas visuais (pintura, fotografia, escultura, entre outras), músicos, contadores de histórias, atores e grupos teatrais, dançarinos e grupos de dança, artesãos, entre outros. O evento é promovido e organizado por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama e tem objetivo de reunir diversas expressões artísticas, como literatura, pintura, teatro, música e dança