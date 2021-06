Filme “Santa y Andrés” é exibido pela mostra LGBTQIA+ do Ponto MIS

O projeto online “Bate-papo de cinema” continua com mostra em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. A atração desta semana é o filme cubano “Santa y Andrés”, que está disponível para o público até este sábado (26).

Quem quiser assisti-lo, deve fazer inscrição neste link. O projeto é realizado pelo Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som)e tem parceria com as prefeituras de Americana e Hortolândia.

Filme cubano é ambientado nos anos 1980, e aborda a improvável amizade entre Santa e Andrés – Foto: Divulgação

No sábado também haverá um debate sobre o filme, com o pesquisador em gestão cultural e ex-curador do Festival MixBrasil, André Fonseca, e a socióloga e doutora em Comunicação e Semiótica, Ellen Doppenschmitt. A mediação será do jornalista e roteirista, Raphael Scire.

O bate-papo será às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Ponto MIS e interpretação em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

O filme é ambientado nos anos 1980 e conta a história de Andrés, um escritor homossexual que vive numa pequena aldeia. Ele é considerado “suspeito” pelas autoridades políticas por suas crenças ideológicas. Santa, uma jovem camponesa fiel ao governo de Fidel Castro, é designada para vigiar Andrés e impedir que ele participe de um fórum pela paz.

Durante a vigília de três dias, surge uma amizade improvável entre a moça e o escritor. O filme é protagonizado pelos atores Eduardo Martinez e Lola Amores. A direção é de Carlos Lechuga. O filme tem classificação indicativa de 14 anos.